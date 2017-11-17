成年母鹿聪明：知道哪里可躲开猎人

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在每年秋天的狩猎季节，麋鹿都是猎人们的喜爱的狩猎目标之一。不过，一些资深猎人已经发现，猎到成年母鹿的机会在减小。

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加拿大广播公司报道说，阿尔伯塔大学的一项研究显示母鹿善于学习、似乎已经从其它成为猎人枪下猎物的麋鹿身上学到了如何躲开猎人枪弹的门道。

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母鹿比较善于从同伴的被猎杀汲取血的教训 © Getty Images

用在麋鹿脖子上安装电子项圈以追踪记录其活动范围的办法，研究人员对阿尔伯塔西南部到不列颠哥伦比亚省东南部范围4万6千平方公里地区的麋鹿生活习性进行了研究。

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这个研究显示，随着母鹿年龄的增长，它们躲开猎人的能力在明显提高；到了10岁的口龄，母鹿已经具有了在狩猎季节活动更加小心翼翼，让自己不会被成为猎人猎物的能力。

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这些母鹿的具体做法是，它们在狩猎季节明显缩小活动范围，并呆在树丛密集、坡度很陡的山地，因为那里猎人很少光顾。

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研究显示，这些成年母麋鹿躲避猎人的能力会一年比一年精明，显示出它们在不断的学习。

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相比之下，年轻母鹿由于经验少，公鹿由于行为比较大胆，所以它们成为猎人枪下猎物的可能性较高。

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