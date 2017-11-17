安大略省一位奶牛农场主售卖未经高温消毒的牛奶被判监禁60天

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安大略省南部食品生产合作社的一名成员表示，他对法院判处该团体的一名倡导销售生牛奶者60天监禁感到震惊和失望。

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被判监禁的是德拉姆地区的奶牛农场主迈克尔·施密特（Michael Schmidt）。此次法院的裁决是基于2015年省自然资源部和食品安全部门提起的诉讼。他们在检查施密特的奶牛场时看到了销售生牛奶的器材和其他证据。

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德拉姆地区的奶牛农场主们在过去20年里一直在争取能够自己销售未经高温消毒的牛奶。他们的理由是，高温消毒牛奶的过程会破坏掉牛奶中有益健康的成分。

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但按照加拿大健康部门的现行规定，所有牛奶在销售前都要经过高温消毒。2013年，不列颠·哥伦比亚省高等法院也曾判处销售生牛奶的农场主戈登·瓦特森（Gordon Watson ）犯有民事罪，缓刑一年。

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安大略省南部的奶牛场有自己的合作社，称作“我们的农场，我们的食物”。该合作社的发言人斯基普·泰勒（Skip Taylor）说，本来公诉人提议判施密特30天监禁，并缓期执行。但现在法官却判了60天，施密特要在30个周末到监狱服刑两天。这令人很难理解。因为其它农场主也有被起诉的，但后来都撤销了，而且现在合作社的成员家庭仍然在饮用生牛奶。

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但法官的说法是，施密特明知出售未经消毒的生牛奶是违法的，他却不认罪，因此他还犯了妨碍司法公正的罪。法官的裁决是想发出一种信息：法律条文须认真执行。

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施密特将从这个星期五起到监狱服刑。

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