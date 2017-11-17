加拿大第二大城市蒙特利尔女市长上任，新市议员中有一位华人

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加拿大第二大城市蒙特利尔的历史揭开新篇章，在城市庆祝 375岁生日之际，第一位女市长走马上任，瓦莱莉·普兰特 （Valérie Plante）在星期四（11月16日）傍晚宣誓就职，成为蒙特利尔的第 45任市长。

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就职仪式在老港的历史性建筑 Marché Bonsecours 的大厅举行 ，总共有 600名嘉宾参加，在仪式开始前，很多市民在雨中等候在 Marché Bonsecours 的外面，等待着新市长的到来。

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© Radio-Canada/Pascale Fontaine

谦虚就职

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在今年11月5日举行的市政选举中，一个半月前还名不见经传的瓦莱莉·普兰特轻而易举地击败了前任市长、老牌政客丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre） ，成为蒙特利尔历史上的第一位女市长。

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在就职讲演中，普兰特说，我一直是一个斗士，我有个外号，叫做“高兴的斗士”。

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她说，“我获得了你们的选票，成为你们的市长，我将永远为你们而奋斗。这是我的工作，你们授予我这个任务，我接受了这个任务”。

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© Radio-Canada/Pascale Fontaine

© Radio-Canada/Pascale Fontaine

与前任市长科戴尔不同的是，女市长喜欢大笑，充满活力，而且为人谦虚。

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她说，今天，我谦虚地接受你们委托给我的市长职位，这是因为我知道，你们每个人都会帮助我来迎接面前的挑战。现在，在蒙特利尔人的支持下，我们正在翻开新的篇章。

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新议员中女性过半，有一位华人

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普兰特还建议当选的市议员们不要忘记自己所服务的街区的人，她呼吁市民们积极参与市政管理。

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新市议员的任期为 4年，在102名新当选的市议员中，52人是女性，占市议员总数的一半以上，这在蒙特利尔的历史上从未有过。

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另外，今年有6位当选市议员为可见少数族裔，比上一次市政选举的4个人略有增加，其中包括最年轻的市议员、22岁的Younes Boukala 和在彼得 – 麦吉尔选区 （Peter-McGill）当选的华人、32岁的Cathy Wong。

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Cathy Wong © Radio-Canada/Benoît Chapdelaine

加拿大广播公司法语网 Radio Canada 报道说，根据加拿大统计局的统计，2016年蒙特利尔市人数最多的可见少数族裔在城市人口中占的比例是：

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黑人9.1%

阿拉伯人6.4%

拉丁裔4.1%

南亚裔3.3%

华人 3.3%

显然，可见少数族裔在市议会中占的比例远远低于其应有的份额。

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蒙特利尔市议会 © Radio-Canada

普兰特的5个重点

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普兰特在演讲中强调了在任职期间要解决的5个问题，以确保 “蒙特利尔市往前走”，她表示，要努力让市民们拥有一个更安全、交通更方便、经济更繁荣和环境更绿色的城市。

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她提出的 5大执政要点包括：

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交通：解决城市的交通拥堵问题； 安全：加强行人、骑车者和开车的人的道路安全； 住房： 增加社会福利住房； 公共服务：改善对市民提供的市政服务； 经济发展：帮助当地企业，支持新创公司和小公司。

（RCI with Radio Canada, CBC）

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