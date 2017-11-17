地球变暖危机是危言耸听吗？

地球变暖危机是危言耸听吗？
Photo Credit: James Balog/Extreme Ice Survey/Associated Press

1万5科学家的警告信被指责是危言耸听

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 17 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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虽然地球变暖被世界上许多人认为是人类社会所面临的主要问题，但也有不少人认为地球变暖的结论是伪科学、是少数利益集团忽悠出来的事情。

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地球资源有限、人类需求却在不断增长
地球资源有限、人类需求却在不断增长 © NOAA

再次警告

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在最新一期国际生物科学学报发表文章对人类社会罔顾生态环境问题再次发出警告后，来自世界184个国家的15千名科学家签名支持这一警告，呼吁人类社会限制人口增长、改变现有的生活方式和经济模式、尽快采取有效措施保护地球生态，不要等到后悔都来不及的时候。

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这篇生物科学学报发表的文章指出，地球上的淡水资源、海洋渔业资源、林业资源、物种资源都在减少和恶化、地球表面在加速升温、世界人口在快速增长，这些都是不可持续的。

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人口增加、城市化、中产阶层壮大让资源消耗增加
人口增加、城市化、中产阶层壮大让资源消耗增加 © Steve Dodrill/Oregon State University

这不是科学家们首次发表这样的警告。在25年前的1992年，科学家们已经发表过类似的警告信，当时在信上签名的科学家的数量是15百人。

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但据加拿大广播公司记者Mark Gollom报道，实际上也有一些科学界人士认为这些危言耸听的警告对人类社会最近几十年来取得的进步视而不见。

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质疑声音

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美国马里兰大学地理环境系副教授艾利斯Erle Ellis认为，这种地球末日要来临的悲观警告让世界上四分之三的人口感到厌烦，只有少部分人喜欢重复这种世界末日将要来临的说法，但他们说来说去也就是说给自己这部分人听而已。

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收听

艾利斯说他对一些自己的科学界同事随大流的在地球环境危机警告信上签名的做法感到尴尬、这不是让人感到骄傲的事情；因为这些科学界人士闭眼不看全球性的财富增加、生活质量改善、健康水平提高的现实，而是一味地重复负面的说法。

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设在美国加利福尼亚州的智库组织Breakthrough Institute两主席之一的诺德霍斯Ted Nordhaus认为，人类社会肯定有紧迫的环境问题需要处理和解决，但那些过于悲观的地球末日式的预测常常是非常不准确的；那些言过其实的警告不但于事无补、而且往往会起反作用。

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美国斯坦福大学生物学家Paul Ehrlich曾预言大饥荒
美国斯坦福大学生物学家Paul Ehrlich曾预言大饥荒 © Stanford University

比如，美国斯坦福大学生物学家恩里奇Paul Ehrlich在1968年发表名为“人口炸弹”的专著，其结论是如果人口按照当时的速度继续增长，这会超出地球的承受能力、导致上亿人饿死的世界性大饥荒。

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危言耸听的预言

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在1979年接受加拿大广播公司采访时，恩里奇说他预言的世界大饥荒会在15年左右的时间内发生；但现在38年已经过去，恩里奇的预言并没有变成现实。

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马里兰大学教授艾利斯认为，恩里奇预测的失灵是因为他没有考虑到农业科学技术突飞猛进的发展，不但现在与60年代末相比世界的饥饿问题在减少、农业生产力大大提高、能源利用率大大提高，而且人类生活质量指标几乎在所有方面都得到了改善。

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美国总统特朗普上台后多次公开质疑地球变暖会带来灾难性后果的结论，并表示要为煤炭工业正名，用干净的煤炭开采和煤炭使用技术让煤炭工业再度焕发青春。

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