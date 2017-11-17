加拿大 10 月通胀率降到 1.4%

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加拿大统计局周五（11月17日）表示，10月份加拿大的通货膨胀率下降到1.4%，9月份的通胀率是1.6%。

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统计局说，这主要是由于汽油价格的涨幅较小，今年10月份比去年同期涨了6.5%，而在哈维飓风后，9月份的汽油价格比去年9月涨了14.1%。

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加拿大统计局还说，服装和鞋子的价格10月份下滑了 1.5%，女装的价格比一年前降了4.6%。

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今年早些时候，加拿大经济增长率大幅上升，但通货膨胀率仍然一直低于加拿大央行设置的 2%的目标。

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然而，一些市场观察人士认为这种情况正在发生变化，预计通货膨胀率将会回升。

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（RCI with CBC）

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