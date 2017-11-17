加拿大政府将拨款3亿多加元打击枪支暴力和犯罪团伙

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加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）星期五（11月17日）在BC省素里市宣布，联邦政府将在今后五年中拨款3亿2760万加元，自第六年起每年拨款1亿加元，专门用于打击枪支暴力和犯罪帮派团伙。

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Radio-Canada报道说，涉及枪支的暴力犯罪在加拿大自2013年以来增加了30%，2016年的统计是全国共发生2465起。

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在古德尔宣布上述拨款计划的素里市，今年以来已经有62起涉及枪支的罪案发生，其中许多起是犯罪团伙成员所为。

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加拿大政府还将在明年三月份举行峰会，讨论枪支暴力和帮派犯罪问题，听取一线人员和专家学者的意见。

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（RCI avec Radio-Canada）

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