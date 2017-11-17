给孩子看病是父母的法律责任：一卡尔加里母亲被判三年徒刑

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2013年3月，一个卡尔加里市的7岁男童在卧床十天后死于链球菌感染。他的母亲塔玛拉.洛维特（Tamara Lovett）直到他生命的最后一刻才叫了救护车。星期五（11月17日）在卡尔加里，48岁的洛维特被判处三年有期徒刑。主审法官埃茨维克（Kristine Eidsvik）在宣布判决时说，我们的孩子是脆弱的，被告的行为造成了一个需要保护的无辜儿童毫无意义的死亡。

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CBC记者Meghan Grant报道说，洛维特的辩护律师提出的刑期是一年。本案公诉人乔纳森.哈克（Jonathan Hak）表示，今天的判决也是对其他父母的提醒：带生病的孩子去看一个正规医生，让他获得正规治疗，不仅是父母的道义责任，也是他们的法律责任。

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在儿子莱恩（Ryan Lovett）生病后，洛维特以为他只是感冒了，自己用蒲公英茶和牛至油之类的药给他治病。2013年3月2日，当救护车到达时，孩子已经停止了呼吸。

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（RCI with CBC）

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