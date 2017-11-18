从机械化农场退回到“马力”农场

从机械化农场退回到“马力”农场
Photo Credit: Kate MacNamara/CBC

回归自然：靠“马力”经营造酒农场

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 18 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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机械化农场极大的减轻了务农者的劳动强度、提高了劳动生产率；机械化和自动化是过去几十年加拿大农业领域的发展趋势。

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但现在阿尔伯塔省一个种植大麦、燕麦，用大麦造酒用燕麦喂养马匹的农场却走的是非机械化的复古务农之路。

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法兰的 Eau Claire Distillery 威士忌造酒农场
法兰的 Eau Claire Distillery 威士忌造酒农场 © Kate MacNamara/CBC

加拿大广播公司记者麦克纳马拉Kate MacNamara 报道说，来到阿尔伯塔省Turner Valley地区的法兰农场Farran farms，人们看到的是膘肥体壮的马匹拉着马车、牵引着农具在干活，农场的道路也是土路；但这个成立仅三年的酿酒农场酿造的威士忌酒已经颇有名气。

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来到法兰农场，人们很有点穿越时空回到一百多年前欧洲殖民者开垦西部农场的感觉。

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农场主法兰David Farran种大麦犁地、翻地、播种、收获都靠他那几匹适于干农活的高头大马，这些马是法兰从美国俄亥俄州的阿米什人那里购买的。有自己独特宗教信仰的阿米什人是北美大陆仍然依靠牲畜之力耕种务农的人口。

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法兰农场的农活靠的是这些高头大马
法兰农场的农活靠的是这些高头大马 © Kate MacNamara/CBC

法兰说，从原来只种地到把种植的大麦变成威士忌酒是在一个烈日炎炎的日子产生的想法。那天他在太阳底下干了一天收获大麦的农活，收工后他坐在阴凉地里享受着一杯加冰威士忌，忽然想干嘛不把自己种植的大麦变成自己喜欢喝的威士忌呢？

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这个想法导致他与人合作创立了取名为Eau Claire Distillery的威士忌造酒农场。

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法兰农场制作的威士忌酒讲究的是小规模、原生态、手工制作。

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专家们指出，这种从农场大麦变成消费者口中的威士忌饮料的直接酿造方式发展迅速，已经对传统的工业化酿造威士忌酒的大公司构成了挑战。

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法兰农场种植的大麦
法兰农场种植的大麦 © Kate MacNamara/CBC

大麦的质量直接影响到威士忌酒的质量。在这方面那些大麦质量好适于酿酒的大麦产区的农场主们具有得天独厚的优势；而且在有机农业受到越来越多消费者青睐的情况下，像法兰这样靠马匹干农活的传统方式经营的农场酿造的威士忌酒有独特的卖点。

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统计数字显示，2012年只有6%的高纯度酒精饮料是小规模手工酿造的，而现在这个比例已经猛升到17%。

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从酿酒农场的数字来看，5年前加拿大小规模酿酒农场不超过12个，现在是120个。

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不过专家们指出，在大公司占统治地位的酒精饮料市场，原生态手工酿酒农场面临的出路只有三个。一是被大公司收购，二是打出自己的名气扩大生产规模，第三是打不开足够大的市场而不得不默默退出。

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