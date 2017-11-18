大麻法案：安大略省和魁北克省之不同

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加拿大联邦政府已经宣布，将在 2018 年7 月1日实行大麻合法化，但此法如何具体实施，包括大麻的定价、分销、销售渠道、购买者的法定年龄、驾驶规定等等，由各省自己决定。

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© Radio-Canada

现在，加拿大各省政府在这一事宜上行动速度不一，只有 3个省 （安大略省、魁北克省和新不伦瑞克省）已经推出了有关法案，提交给议会，其他省对此还处在酝酿的过程中。

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安大略和魁北克是两个大省，两个省先后出台了自己的大麻法规，就加拿大实行大麻合法后的一系列问题作出了明确规定。

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不过，加拿大广播公司报道说，安省和魁省，在这个方面的法规有不少差异：

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购买大麻的法定最低年龄

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安大略省：19岁

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魁北克省：18岁（这个年龄与魁省的饮酒的法定年龄一样）。

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© (Simon Charland / CBC)

大麻销售的管理机构

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安大略省： 安大略省酒品管理局 The Liquor Control Board of Ontario (LCBO)

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魁北克省：新设机构 “魁北克大麻协会” – Société Québécoise du Cannabis （SQC），但该机构的具体操作将由魁北克酒品管理局 SAQ 监督。

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大麻销售店

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© David Ryder/Getty Images

加拿大广播公司报道说，在大麻合法后，人们将可以在网上购买和在实体店购买。

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安大略省：将开设 150 个大麻产品实体店

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魁北克省：将开设15 个大麻产品实体店。

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网购的大麻，将由加拿大邮政局负责递送服务。

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Canada Post © Ryan Remiorz/The Canadian Press

个人合法拥有量

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安大略省：人均 30克

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魁北克省：人均150克

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在家种大麻

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安大略省：允许 （联邦规定每家最多4棵）

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魁北克省：禁止

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商业种植大麻，必须获得政府的许可证。

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允许吸大麻的场所

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人们将可以在自己家里和外面合法地吸大麻，警察不会抓你了，不过，禁止吸烟的地方，也同样禁止吸大麻。

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另外，在大学、CEGEP、医院和社会服务机构里人们不能吸大麻。

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在小学和托儿所等有场所，任何人都不得携带大麻。

吸大麻驾驶

吸大麻后开车，法律零容忍。

安大略省：唾液测试，驾驶执照可被吊销 3-30天，罚款 250加元以上。

魁北克省：唾液测试，驾驶执照可被吊销 90天，并被处以严重罚款。

大麻售价

安大略省：10加元/克

魁北克省：还没有敲定确切价格，但省政府咨询的专家们建议，每克价格应为7-10加元，以与黑市上的产品竞争，但价格也不能太便宜，否则更容易导致人们滥用大麻。

（RCI with CBC, Radio Canada）

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