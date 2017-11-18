Facet 项目-合作才是数字时代记者困局的答案

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被不断的新技术更新搅得不安又略带沮丧气息的媒体界，是这个数字天空下现实的一个侧面。有的媒体人选择不做改变坚守内容，有的媒体人选择紧追技术的潮流，但无论是那种选择都希望从自身出发来解决媒体的困局。

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Facet项目，是自由记者希瑟·布莱恩特- Heather Bryant 发起的一个合作新闻项目。作为一个经历丰富的记者兼软件工程师，她认为合作是帮助数字时代新闻从业者走出困境的真正通道。

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她认为，全面数字和网络化下的传统媒体遇到的问题，包括地方报纸倒闭、纸质媒体没落，其背后的根本原因是传统的新闻记者不提倡合作的“精英主义”模式。这和亟需合作和开放的数字时代媒体格格不入。

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最为一个自学成才的软件工程师和有10数年地方广播电台工作经验的新闻记者，她除了在“精品长文”著称的Medium上写文章，更不像新闻记者做派的是 – 她不在空谈，而在具体着手做出能够实现这种媒体合作的网络系统产品。

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媒体不习惯合作

现在以一个覆盖整个公司或团队的系统来促进员工合作在很多行业已经是一个常态。例如目前最流行的内部合作交流工具-Slack，对于很多IT或科技公司而言已经是最重要的工作交流平台。

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但是在新闻媒体里，利用一个合作交流系统来结合跨团队和跨专业的合作还是挺新鲜的东西。

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Facet项目的自我介绍中提到，“Facet是一个开源项目，旨在帮助新闻室管理与各种规模和资源的合作伙伴在不同平台上规划和执行协作项目时面临的多方面挑战。”

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Facet认为项目-产品模式是媒体的未来模式

Facet项目有一个核心的理念是，新闻报道应该学习“项目-project”的理念和产品管理的模式。媒体产品也是产品，没有理由不延续数字时代最有效的工作方式，就是项目为基础、产品为中心的模式。

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在一个项目主题下组织人员、配置资源，完成项目并在最后做出项目评估。这一整套产品-项目管理的过程实际上已经是产品管理中非常成熟的模式。

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合作要突破的界限超出想象

Facet项目，或者海瑟所倡导的合作是非常广义的合作。她希望这种合作不但打破媒体机构内部的分工，她更希望各媒体之间能够在同一主题下、以项目为基础广泛合作。

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特别是面对社区媒体和地方媒体不断倒闭的情况下，地方或者社区媒体的声音越来越弱，打破原来的界限就成为社区和地方媒体报道揭露地方问题的最有力手段。

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海瑟认为，媒体面对的应该是问题，而不是竞争。

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新闻的未来是合作

Facet项目提出的命题实际上是一个媒体发展下一个10年很重要的问题，那就是单纯依赖技术无法做到媒体的变革，媒体的变革应该来自媒体的组织形式和说得更大一些，媒体的“意识形态”。

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谈到Facet项目的使命时，希瑟·布莱恩特说：“我们不再在同一个竞争的世界里做我们的工作了。我们正在这样一个世界上工作，那里的报道往往比任何一个新闻编辑室都可以做到的要大。在这个世界上，让观众接触来自全国其他地区和世界的故事和观点比以往任何时候都更重要，因为我们的新闻室缺乏多样性是一个严重的问题。”

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新闻或媒体的未来只有合作，而非分隔。

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回到工具，而不空谈理念

希瑟·布莱恩特表示，Facet项目最终是一个合作工具、一个开源平台，而不仅仅谈的理念。

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她谈到：”我们对问题的解决方案并不是完全来自技术，但是我们需要正确的工具来应对我们的挑战。Facet项目是解决方案的一部分，为协作工作提供空间和共享资源，帮助组织和个人培养从事新闻工作的人员之间的协作关系和联系。”

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篇外：新闻记者脑中的精英主义思维 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 在Heather Bryant的一篇最近文章中，她非常天才地谈到了新闻记者的“阶级”问题 – 《谈谈新闻学的阶级问题》（听起来好像是中国文革中的一篇檄文） 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 海瑟的丈夫是一个垃圾车司机，这一点受到了她周围的记者朋友心里的一点点芥蒂。海瑟于是写了这篇文章。她说，

” 我们所做的大部分事情的美妙之处在于它是一个过程。而过程是可教的。客观性是一个过程，调查是一个过程，技术技能不是遗传性的，不管硅谷可能试图告诉你什么，学习他们是一个过程。记者是我们许多人挚爱的身份，但新闻只是一个过程。” 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 言下之意是，新闻工作、媒体业者本质上和一个垃圾车司机的工作并没有高低之分。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 她在文中，有一句加亮的话：“我们（新闻记者）不应该像手电筒(sharp)，应该更像灯塔(warm)，为每个人照亮。” 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

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