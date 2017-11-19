周末网络广播（2017年11月19日）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期日 19 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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听众朋友你好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

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本周报道精选

加拿大房地产市场泡沫为啥不破？（方华）

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© Darryl Dyck/Canadian Press

星期三加拿大房地产协会公布了最新的房地产市场销售数据，加拿大乃至世界的市场专家们都在关注着这一反映加拿大市场走向的统计数据。

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十月底瑞士银行UBS把加拿大的多伦多和温哥华放在世界房地产市场风险最大的前5名的名单上；多伦多更是超过香港、伦敦和阿姆斯特丹而位居世界房地产市场泡沫风险最大城市排行榜的首位。

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魁北克省今年财政盈余多多，省政府将给纳税人减税（赵黎）

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Philippe Couillard et Carlos Leitao © La Presse canadienne/Jacques Boissinot

加拿大的魁北克省经济形势 “一片大好”，魁北克省政府预计下星期将宣布给纳税人减轻负担。

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加拿大广播公司法语网 RadioCanada报道说，魁北克省政府将在下周二，11月21日，公布最新省经济状况报告，届时将会有给纳税人减税的细节。

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Facet 项目-合作才是数字时代记者困局的答案 （沈二）

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合作才是数字媒体时代的新闻方式。照片来自PixaBay，遵循CC License – 无版权要求。

这是自由记者 Heather Bryant 发起的一个合作新闻项目。她作为一个经历丰富的记者兼软件工程师。看到数字时代新闻从业者的困境。她认为，全面数字和网络化下的传统媒体遇到的问题，包括地方报纸倒闭、纸质媒体没落，其背后的根本原因是传统的新闻记者不提倡合作的“精英主义”模式。这和亟需合作和开放的数字时代媒体格格不入。

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女军人举报性骚扰反“被退役”（方华）

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© Supplied

加拿大军队总参谋长万斯Jonathan Vance将军在2015年上任后公开承认，加拿大军队内部存在的不尊重女军人的不正之风和性文化是严重问题，也是他要首先治理的问题。

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但据加拿大广播公司记者报道，万斯将军的上述承诺和誓言已经发出了两年，一些加拿大女军人的经历却是，好容易鼓足了勇气站出来举报性骚扰或性侵犯事件，结果却把自己搞得灰头土脸、受到严重的身心压力、甚至是被加拿大军方以身体健康差的理由下令退役。

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加拿大第二大城市蒙特利尔的女市长走马上任（赵黎）

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Valérie Plante © Radio-Canada/Pascale Fontaine

蒙特利尔女市长瓦莱莉·普兰特 （Valérie Plante）在星期四（11月16日）宣誓就职，成为蒙特利尔的第 45任市长。普兰特在宣誓就职仪式上强调了在任职期间要解决的五个问题，以确保“蒙特利尔往前走，她表示，她将努力让市民拥有一个更安全、更方便、更繁荣和更绿色的城市。

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一周图片精选

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