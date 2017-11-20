Tesla电动货柜车的推出会加速自动驾驶卡车的流行

Tesla电动货柜车的推出会加速自动驾驶卡车的流行
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无司机货柜车适合加拿大严冬气候？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 20 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在著名电动汽车公司Tesla上个星期推出电动货柜卡车后，不少人质疑其电池续航能力是否适合长途载重货柜卡车运输的问题。

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但加拿大广播公司记者Don Pittis报道说，其实Tesla货柜卡车会给经济和社会带来的影响还不在其全电动的特点，而是其会具有的无人驾驶功能。

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自动驾驶系统更能适应加拿大冰天雪地的驾驶环境
自动驾驶系统更能适应加拿大冰天雪地的驾驶环境 © David Matthews/Facebook

专家们认为，目前有多家公司在加紧研究无人驾驶货柜车技术。美国已经有无人驾驶货柜车在高速公路上运行，虽然驾驶舱里仍然坐有司机，但那只是为了预防万一系统失灵的情况；完全无人驾驶的货柜卡车可能在2018年底之前就会在美国高速公路上出现。

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无人驾驶汽车将会是几万亿美元的工业，会是目前智能手机工业规模的五倍。

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无人驾驶货柜车的好处一是成本低、二是安全。

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成本低是因为司机每天需要休息、而自动驾驶汽车可以一天24小时行驶，至少把货柜车的利用率提高了一倍。

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安全是因为自动驾驶系统理论上比人工操纵更加安全，免除了人会犯的驾驶判断错误、疲劳驾驶问题，特别适合加拿大严酷冬天路面冰雪覆盖的复杂驾驶环境。

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目前加拿大就业人口中有2%从事卡车司机工作，虽然现在仍然有卡车司机短缺的问题，但这个局面很快就会反转。

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专家们指出，一旦美国无人驾驶货柜车开始流行，则加拿大没有其他的选择只能跟进；不可能想象从加利福尼亚运水果来的无人驾驶货柜车到美加边境就要换成人工驾驶货柜车的情况。

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