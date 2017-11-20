为啥遣返有问题的外国人这么难？

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在今年大量非法越境者从美国进入加拿大申请难民身份的情况下，许多加拿大人担心这些外国人不管其难民申请是否被批准都会呆在加拿大不走。

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那些在加拿大没有合法身份的人或者是采用各种法律渠道打官司要求继续留在加拿大，或者是在加拿大黑下来成为没有身份的人，或者是虽然没有拒绝被遣返、但其原籍国政府不接收他们回国。

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加拿大边管局面临一些原籍国不接收被遣返者问题 © Jonathan Hayward/Canadian Press

据加拿大广播公司记者Kathleen Harris报道，加拿大边境管理局的遣返名单现在有至少1万5千人，这些人中有不少由于原籍国不合作而无法被遣返。这些人或者是由于犯罪记录、健康问题、可能威胁加拿大国家安全而属于没有资格在加拿大申请难民的人，或者是那些难民申请被拒的人。

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在这个名单上居首位的国家是中国，有2066人待遣返，居第二位的印度有1029人，第三位美国有977人；此外名单上的主要国家有尼日利亚、海地、巴基斯坦、墨西哥、索马里、古巴和牙买加。

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过去6年加拿大边管局每年成功遣返的无身份外国人数量逐年下降，从2012年的超过1万4千人下降到2017年的7千零80人。

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与美国政府公布那些拒绝接受被遣返本国公民的国家名字的做法不同，加拿大采取不公布这些国家名字的做法。

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加拿大政府有关部门表示，不公开有关国家的名字是为了有利于通过外交谈判解决问题。

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加拿大联邦议会反对党保守党则要求特鲁多政府增加给边境管理局的拨款，以解决遣返部门人手不足的问题。

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