麦吉尔大学签署帮助中国郑州大学培养全科医生协议

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11月17日，加拿大麦吉尔大学的全科医学系与河南郑州大学医学院及郑州市中心医院签署合作协议，在今后一年内用两种方式帮助中方培养全科医生: 一种是郑州市中心医院选送有全科基础的医生到加拿大接受两个星期的集训，第二种方式是通过12个月的远程教育为河南上百名医生讲授全科医生课程。双方还会努力推动尽快在郑州大学医学院创立全科医学系。

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全科医学系主任伯格曼先生主持签字仪式

参加签字仪式的中方来宾有郑州大学医学院副院长张远一行六人，中国驻蒙特利尔总领馆副总领事邢文健先生。加方代表有全科医学系主任霍华德·伯格曼（Howard Bergman）教授，麦吉尔大学副校长、医学院副院长塞谬尔·博纳若亚（Samuel Benaroya）博士， 以及“加拿大当代白求恩行动促进委员会”现任会长马楠女士，副会长麦吉尔大学眼科教授陈展强先生。

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这次是麦吉尔大学 继去年7月与深圳卫生管理部门签署为600个社区诊所培养3000名全科医生协议之后，再次为中国医疗体制改革提供支持。

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加拿大总共有17所医科大学，其中大多数都有培养家庭医生的全科医学系。但麦吉尔大学的全科医学系不仅是最大的，也是最有名的。麦吉尔大学副校长称“全科医学系已经成为麦吉尔大学的一颗珍珠， 有近50%的医学系学生入读全科医学系”。

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麦吉尔大学全科医学系主任与郑州大学领导签署协议后合影

而为此牵线搭桥的正是“加拿大当代白求恩行动促进委员会”。该会连续7年组织加拿大的医生到中国偏远地区义诊，并与同行交流。近几年来看到中国开始深化医疗体制改革，由大医院为主转向社区医疗服务为主，普及家庭医生体系，即开始向中国介绍加拿大实施了40年的以家庭医生为基础的医疗系统和加拿大的家庭医生培养系统。

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“加拿大当代白求恩行动促进委员会”是从2014年5月开始与郑州市中心医院合作的。医院的领导之一丁凡 女士在签字仪式上的发言中说，这一合作在过去几年里取得了丰硕成果：不仅增加了与加拿大专家教授的交流，弘扬了白求恩义务奉献精神到基层义诊，现在又达成了友谊合作项目。医学院的张远院长则表示，中国目前推进的医疗改革，建立分层诊疗制度，是机遇也是挑战。该校已经成为中国政府批准的第一批试点，现在有了麦基尔大学的帮助，进一步增强了他们的信心，以后还要创建全科医学系。

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中国驻蒙特利尔总领馆邢文健副总领事也发表了简短的讲话， 他对这一协议的签署表示祝贺， 感谢麦吉尔大学提供的支持，同时强调了中国目前深化医疗体制改革的意义。

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“加拿大当代白求恩行动促进委员会”与郑州大学签署合作协议

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