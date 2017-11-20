“蒙特利尔议定书”30年，加拿大前总理马尔罗尼出席仪式

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加拿大环境部长凯瑟琳·麦肯纳 （Catherine McKenna ）和前总理布赖恩· 马尔罗尼（Brian Mulroney ）星期一（11月20日）在蒙特利尔市，出席“蒙特利尔议定书”- The Montreal Protocol – 的 30周年纪念仪式。

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这个议定书是1987年 9月16日在蒙特利尔市签署的一项国际协议，旨在于逐步淘汰破坏臭氧层的化学品 – 氯氟烃 （ chlorofluorocarbons， CFCs）。

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当时代表加拿大签署此协议的是时任总理马尔罗尼，自1989年该协议生效以来，世界各国均大幅度减少了用于冰箱和气雾剂等产品的氯氟烃 。

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© Scott Applewhite/Associated Press

加拿大广播公司报道说，这个协议自生效后又经过了多次修改，目前有近200个签署国。

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“蒙特利尔议定书” 被普遍认为是一个成功的环境条约，加拿大政府称这是国际合作的一个成功范例，预计环境部长麦肯纳和前总理马尔罗尼今天都将在纪念仪式上发表讲话。

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（RCI with CBC）

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