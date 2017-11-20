美国内华达州批准加拿大基斯通输油管项目

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美国内华达州星期一（11月20日）宣布批准加拿大基斯通输油管项目（Keystone XL），扫除了这个拖延多年的项目的最后一个主要障碍。计划中的输油管全长1897公里，起点是加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省交界处的哈迪斯提油砂矿，终点是内华达州斯蒂尔城的炼油厂。

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这个项目自问世起争议不断，拖延多年未能实施。在2015年遭到奥巴马政府的否决后，特朗普的上台又让它起死回生。新总统今年三月份推翻了前任的决定，认为这条输油管将有利于降低美国油价，加强国家安全并增加就业。但是就在几天前，原有的基斯通输油管在北达科他州境内漏油5000桶，给新项目蒙上了阴影。

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新输油管将经过的沿线地区的许多农场主反对该项目。他们担心一旦发生漏油事故，牲畜赖以生存的水源会受到污染。北达科他州漏油事故对他们来说是一个证据。

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（RCI with Reuters and CBC)

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