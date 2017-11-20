做叛徒没有好下场：特鲁多被警告不要出卖墨西哥

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在两个国家的外交关系中，有些话现任领导人和现任官员是说不出口的，但是他们的前任就没有那么多的顾忌。墨西哥前总统福克斯（Vicente Fox ）昨天（11月19日）晚上在接受CTV电视台采访时，直接警告特鲁多不要做叛徒，不要在北美自由贸易协定NAFTA谈判中为了从美国得到好处而出卖墨西哥。

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他为此用了一个圣经典故，说特鲁多“也许”会像出卖耶稣的犹大一样，选择抛弃墨西哥，跟着美国走。他警告说，这样做不会得到任何好处，特朗普不会因此对加拿大更好，和美国的贸易谈判也不因此更顺利。

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加拿大政府上下多次强调加拿大坚持进行加美墨三边谈判。在福克斯的采访播出后，加拿大外交部发言人表示不解，因为特鲁多上个星期才在越南APEC峰会上跟现任墨西哥总统涅托（Pena Nieto）就发展两国关系相谈甚欢，“犹大”之说从何而来呢？

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不过，一些加拿大官员有时表示出对“三角变双边”的欢迎态度，以及加拿大前总理哈珀对加美一对一谈判的支持，已经引起了墨西哥的担忧。

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福克斯今年75岁，在2000-2006年期间担任墨西哥总统。

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（RCI with CP ）

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