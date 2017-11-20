黑客袭击无边境：北约提醒加拿大警惕俄国干扰2019年大选

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北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格（Jens stoltenberg）说，加拿大和其他北约盟国必须加强对俄国黑客袭击的防御措施。俄国网络袭击的威胁日益增加，袭击方式不断演变，“我们必须不断适应新形势。”

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斯托尔滕贝格上个星期在加东城市哈利法克斯出席国际安全峰会时接受了CBC采访。另一位接受采访的与会者爱沙尼亚国防部长卢伊克（Jüri Luik）也表示，黑客袭击不存在边界。从这个意义上来说，加拿大面临的俄国威胁和俄国的邻国是同样的。如果俄国试图干扰加拿大2019年的联邦大选，加拿大不应感到奇怪。

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斯托尔滕贝格说，过去大部分黑客袭击的目标是北约总部的电脑网络。但是现在，不同形式的网络袭击可以针对任何一个北约盟国和任何人。他透露，对士兵的手机的黑客袭击也比过去增加了。

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（RCI with CBC）

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