特鲁多APEC表现惹怒澳大利亚

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据加拿大广播公司记者塔斯克 John Paul Tasker报道，加拿大总理特鲁多在亚太经合会首脑会议期间给十个亚太国家领导人放鸽子的事件在继续发酵，气愤难消的澳大利亚政府表示将拒绝加拿大参加东亚国家峰会的要求。

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特鲁多“放鸽子”

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特鲁多在APEC峰会期间会晤日本首相安倍晋三 © Adrian Wyld/Canadian Press

上个星期在越南举行的亚太经合会首脑会议期间，包括加拿大在内的十一个国家原则上同意签署泛太平洋贸易伙伴协议TPP、并订好了开会时间准备签署泛太平洋贸易伙伴协议；但到开会的时间其他十个国家的领导人都到了、只有加拿大总理特鲁多不见踪影，导致该签字仪式无法举行、泛太平洋贸易伙伴协议功亏一篑。

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澳大利亚和新西兰两国政府高级官员一致认为是加拿大总理特鲁多坏了亚太国家的好事，让本来已经谈成了的泛太平洋贸易伙伴协议在最后一分钟夭折。

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加拿大方面一开始对特鲁多缺席签字仪式的解释是日程安排方面的失误，后来特鲁多才表示他没有参加签字仪式是因为加拿大对泛太平洋贸易伙伴协议的版本不满意，特别是无法接受与汽车贸易和文化产业有关的条款。

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联邦贸易部长为特鲁多缺席TPP签字仪式辩护 © CBC

在加拿大联邦议会，反对党抨击特鲁多在亚太经合会首脑会议期间的表现，质问特鲁多口口声声要让加拿大重返国际舞台难道就是这么重返的吗？

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而自由党政府国际贸易部长则反唇相讥说，保护加拿大的利益才是最重要的，不符合加拿大国家利益的贸易协议就是不能在上面签字。

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澳大利亚秋后算账

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澳大利亚媒体引用澳大利亚政府未透露姓名的高级官员的话说，特鲁多在最后一分钟反悔拒绝签署泛太平洋贸易伙伴协议，现在又大言不惭的说他要参加东亚国家峰会，好像这些都应该是理所当然的事情。

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东亚国家峰会目前有18个成员国，包括美国、俄罗斯和中国这样的世界大国，特鲁多政府在积极争取让加拿大成为东亚国家峰会的成员国；但接收新成员国需要东亚国家峰会现有18个成员国的一致同意，有澳大利亚的反对加拿大就无法成为东亚国家峰会的成员。

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特鲁多政府高级官员在淡化澳大利亚反对加拿大参加东亚国家峰会的问题，说这并不是新为题，澳大利亚一直害怕加拿大参加东亚国家峰会会弱化澳大利亚的话语权；加拿大已经做好要花几年时间才能成为东亚国家峰会成员国的准备。

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RCI with CBC

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