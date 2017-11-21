老年人太多？金斯顿拟取消老年折扣

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加拿大在快速进入老年社会，为老年人提供服务已成为加拿大各级政府财政支出的重要部分。

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不但加拿大联邦政府想对退休金项目开刀以减少财政负担，各级地方政府也在想方设法减少老年人服务项目的人均开支。

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加拿大各级政府都感受到老年人服务项目的负担 © Frank Gunn/Canadian Press

据加拿大广播公司报道，安大略省的金斯顿市政府在考虑把市政府提供收费服务的老年人打折政策变成低收入者打折政策。

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金斯顿市政府的理由是，最新的人口普查数字显示老年人群体的年收入与金斯顿市居民的平均收入水平相等、老年居民并不是最需要市政府财政补助的人口群体；而市政府按市民年收入收费打折的政策能够照顾到低收入老年人群体的需要。

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加拿大许多城市制定的市政服务项目对老年人收费打折的政策是半个世纪前制定的，那时加拿大还没有现在这样完善的退休金和老年金制度、许多老年人的收入很低。

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