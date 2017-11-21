卫生部：加税才能进一步减少吸烟人口

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据加拿大广播公司记者Dean Beeby报道，加拿大联邦卫生部的一份内部研究报告认为，要实现特鲁多政府把吸烟人口减少到全国人口5%的目标需要大幅度提高香烟税收。

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根据美国Georgetown大学教授David Levy建立的计算机模型，对减少吸烟人口的措施按照作用大小依次排列的顺序是：税收、香烟盒上的健康危害警告图像、零售店禁止向未成年人销售香烟的禁令、帮助吸烟者戒烟的项目、等等。

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电子烟也能够减少吸烟者的数量 © Regis Duvignau /Reuters

现在加拿大吸烟人口占全国人口的比例是14.2%。联邦自由党政府的目标是到2035年把这个比例降低到不超过5%。

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目前加拿大的香烟税约为香烟零售价格的68%；加拿大卫生部的研究显示，要想实现联邦政府的上述目标，香烟税必须提高到至少相当于香烟零售价格80%的水平。

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但有专家指出，如果没有相应的打击吸烟走私犯罪的有效措施，大幅度提高香烟税会导致犯罪团伙的香烟走私活动在加拿大再度猖獗起来。

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