加拿大紧张：美结束海地人暂居项目

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据加拿大新闻社记者 Stephanie Levitz报道，美国国土安全部星期一宣布，海地国内的局势已经有了明显的改善，所以不再需要继续为在美国的6万名海地人提供在美国暂时居住的保护项目；但为了给在美国的海地人以足够的时间为返回海地做准备，美国政府将最后一次延长海地人在美国暂时居住的项目直到2019年7月份。

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8月份非法越境者大量进入加拿大申请难民 © Ryan Remiorz/Canadian Press

在今年早些时候美国政府吹风说要考虑是否取消给海地人在美国的暂时居住项目后几个月，有大量在美国的海地人北上非法越过加拿大边境申请难民，8月份时每天有超过2百名海地人越过边境进入加拿大的魁北克省。

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加拿大公共安全事务部长戈戴尔表示，皇家骑警和边境管理局正在密切关注边境地区的情况，并准备了应急方案。

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加拿大移民部长胡森的发言人表示，加拿大虽然对难民持开放和欢迎的态度，但任何想在加拿大申请难民身份的人必须通过合法的渠道，采用非法越境的手段来加拿大申请难民不是获得加拿大难民身份的捷径；加拿大有严格的难民审批制度，不符合难民条件的申请者会被遣返回原籍国。

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现在有约44万人受外国人暂时居住项目的保护在美国居住，但特朗普政府上台后已经放风说要严格审议是否应该继续对这些外国人提供暂时居住保护项目。

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