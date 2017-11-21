加拿大总审计长将发布报告，叙利亚难民安置是内容之一

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加拿大总审计长迈克尔·弗格森（Michael Ferguson）星期二（11月21日）将向众议院提交秋季报告，其中将包括加拿大对叙利亚难民的安置情况。

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加拿大广播公司报道说，这一审计报告将评估加拿大移民、难民和公民部 （Immigration, Refugees and Citizenship Canada）为安置叙利亚难民提供的服务、协助叙利亚难民融入社会的努力，以及移民部对叙利亚难民项目成果的衡量是否准确。

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© Travis Golby/CBC

报道说，截至到 2017 年 1 月，加拿大共接待了 4 万多名叙利亚难民，其中包括 25,000 多名由政府资助的叙利亚难民，这是自由党在 2015 年大选时作出的一项重要竞选承诺。

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据加通社报道，接收叙利亚难民项目的总开支据估计为 6 年内耗资 12 亿加元，联邦政府的 6 个部门获得了这些资金，包括移民部、国防部、公共卫生部、共享服务部、全球事务部和边境服务局在内。

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（RCI with CBC）

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