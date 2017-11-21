第五轮NAFTA谈判进展甚微，第六轮明年在蒙特利尔举行

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北美自由贸易协定（NAFTA）的第六轮谈判将于明年的 1月 23日至 27日在加拿大蒙特利尔市举行。

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预计新一轮谈判将再次触及三个签约国 – 加拿大、美国和墨西哥之间的几大分歧。

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© Associated Press/Judi Bottoni

第五轮谈判进行中

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目前，北美自由贸易协定（NAFTA）的第五轮谈判正在墨西哥城进行（11月17日 – 21日），有内部消息人士告诉加拿大广播公司（CBC），上个周末三方已经谈了十几个话题，但进展甚微。

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报道还说，第五轮谈判主要由各方的谈判代表进行。

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有争议的议题

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© Reuters/Christine Muschi

乳制品行业，是加拿大和美国存在严重分歧的一大问题，预计这将列入蒙特利尔明年的讨论议程。

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​​加拿大为保护乳制品行业设有国内供应管理体系，美国呼吁加拿大全面取消这一供应体系。

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美国产汽车零部件的最低比例是另一大分歧所在。

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美国谈判代表希望明显增加在美国生产的汽车零部件，用于在北美制造的汽车，而加拿大和墨西哥都对此予以反对。

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© La Presse canadienne/Geoff Robins

此外，今年4月份，美国总统唐纳德·特朗普签署了一项法令 – 购买美国产品法 « Buy American »，其目的是鼓励购买美国货，这一法令也令加拿大和墨西哥感到不快。

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加拿大和墨西哥都希望美国有所 “放松”，允许加拿大和墨西哥的公司公司企业能有更多的机会拿到美国政府的合同，尤其是在利润丰厚的基础设施领域。

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总之，预计 NAFTA 在蒙特利尔的第六轮谈判也将会是 “道路坎坷”。

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（RCI with CBC ）

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