北极升温加剧对我们的影响：采访张向东教授

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在1998年到2012年期间，尽管温室气体排放持续增加，地球气温升高的速度却一度放缓，令科学家们感到迷惑。但是根据一项刚刚发表在《自然气候变化》杂志上的研究，北极地区在同一时期的升温速度比平均水平高六倍，而南北温差缩小和中纬度地区极端天气增加有着密切的联系。

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阿拉斯加大学国际北极研究中心的张向东教授和北京清华大学的同行合作进行了这项研究。他星期二（11月21日）接受了本台采访。

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张教授说，对1998-2012年期间气温变暖速率下降的原因，科学界有许多分析和争论。但是在过去的观测和估算中，北极地区的数据是空缺的。这是因为北极的位置和自然环境使大规模观测不容易进行。也有一些科学家认为北极太远，地方也不大，对整个地球的影响有限。

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过去科学界认为，北极变暖的速度比平均水平高两倍，但是张教授与合作者在分析了国际北极浮标项目和美国国家海洋与大气管理局的最新数据后，得出的结论是北极温度升高的速度比全球平均水平高6到7倍。

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北极变暖加剧的直接后果是南北向温差减弱。大气环流的运动因此受到影响，造成气压大幅度波动。这是中纬度地区极端天气增加的重要原因。过去十年来，在北极变暖的同时，北美大陆冬天经常出现剧烈的暴风雪，欧亚大陆也频繁出现寒流。

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但是张教授也补充说，北极和中纬度地区的相互作用非常复杂，现在科学界对此还没有完全一致的结论。

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张教授在1997年获得加拿大自然科学与工程研究理事会的一项资助，从中国来到BC省维多利亚市做研究。他在当时已经对北极发生兴趣。阿拉斯加大学1999年成立国际北极研究中心后，他被该中心负责人说动，离开了气候温和的维多利亚，前往该中心工作。至今他已经在中心所在地费尔班克斯市生活了十七年。

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