严加管理：加拿大卫生部公布大麻种植规定的征求意见稿

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加拿大卫生部星期二（11月21日） 公布了监管大麻种植规定的征求意见稿。加拿大政府自明年7月1日起实行的大麻合法化将产生一个新兴经济行业。许多加拿大人在翘首等待政府出台有关规定。

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这份规定草案显示政府决心严格控制商业大麻的种植和出售 。规定建议禁止在住宅内种大麻。虽然家庭小公司没有被排除在外，但是要获得种植许可证，必须通过一系列安全审核，并按要求安装防盗设备。

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加拿大卫生部希望用明确而严格的规定减少有关大麻使用、拥有和种植的法律诉讼，防止犯罪团伙从事大麻种植，保证产品质量，并阻止青少年吸食。

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在2018年1月20日以前，加拿大公众可以通过写信或上网发表评论的方式表达自己的意见。

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（RCI avec Radio-Canada）

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