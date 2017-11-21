永远感谢加拿大：科索沃总统探望被加拿大接收的科索沃人

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1999年，加拿大接纳了五千多名逃离科索沃和马其顿难民营的科索沃人。在刚刚过去的周末，科索沃总统哈辛.塔奇（Hashim Thaçi ）利用在加拿大东部城市哈利法克斯参加国际安全论坛的机会，探望这些已经成为加拿大公民的同胞。

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哈利法克斯的科索沃人社区为他组织了一个欢迎活动。他们逃离家乡的时候，科索沃深陷战火，还要等九年才能获得独立。塔奇说，他为这些在加拿大开始新生活的同胞感到骄傲，并为加拿大当年收留他们永远心怀感激。

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科索沃社团领袖哈萨纳吉（Ardian Hasanaj）说，在加拿大定居的科索沃人没有忘记故乡，塔奇的来访令他感动，因为这表明“他们也没有忘记我们”。

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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