Photo Credit: Denis Omelchenko/Shutterstock

新指南：幼儿每天至少需要 3 小时的活动

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 22 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大研究人员本星期公布的一个报告说，1 岁到4岁的孩子每天至少应该有进行 3 小时的体力活动时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，这一指南报告由加拿大运动生理学会、加拿大安大略省东部渥太华儿童医院（CHEO）的肥胖专家以及非营利组织 Particip Action 的专家们共同撰写。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告指出，对于 3 -4 岁的孩子来说，每天的活动中应该包括跑步、跳舞或在外面玩耍，而上不能走路的婴儿，每天也要有活动，12个月以下的孩子每天至少应该让他们有 30 分钟“趴着的时间”，这是研究人员第一次把“趴着”作为运动的时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告的作者之一、CHEO 肥胖研究小组的主任马克·唐伯力（Mark Tremblay）医生说，趴着有助于孩子颈部和背部肌肉的发育，让婴儿趴着，会迫使他们抬头看周围，这就要用脖子和背部的肌肉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在的孩子过多看屏幕

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大研究人员推出这一指南，是因为有研究表明，随着智能手机、平板电脑的大流行，孩子们坐着的时间太多，盯着屏幕的时间太多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
©  polya_olya/Shutterstock

一个男孩说，我喜欢平板电脑，喜欢在电视上玩游戏。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马克·唐伯力医生说，如果更早地“规范”儿童的行为，会有利于他们的生长发育。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年夏季，加拿大儿科学会 The Canadian Paediatric Society 曾经提出建议，认为两岁以下的孩子完全不应该看屏幕，3 至 5 岁的孩子，每天看屏幕的时间不应超过 1 小时。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，唐伯力医生说，目前加拿大的学龄前儿童 中多达76%  的孩子看屏幕的时间超过了每天1小时的限制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多的一位母亲说，我对孩子们整天看电脑、看电视，将对他们产生的心理影响感到担心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米歇尔·庞蒂医生（ Dr. Michelle Ponti）是加拿大儿科学会的主席，她说，现在已经有研究表明，看屏幕太多影响孩子们的睡眠。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“屏幕时间”= “久坐时间”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Melanie Glanz/CBC

这个报告还有一个新点，这就是第一次把孩子们对着屏幕的时间定义为“久坐时间”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

唐伯力医生说，这是因为屏幕已经变得无处不在，智能手机、电视、平板电脑、电脑、电子阅读器， 很多学龄前儿童都有平板电脑，在电脑上玩游戏，这就导致他们经常要坐着。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，这个年龄组的孩子们在一天中至少应有 60 分钟非常消耗体力的活动，另加两个小时的有强度活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他补充说，研究显示，人与人的实际交往，在户外的活动，对孩子的发育比盯着屏幕要好得多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，有研究显示，如果孩子在 5 岁之前把过多时间花在屏幕上，有可能导致孩子说话晚、注意力不集中等问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

设立 “家规”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大儿科学会认为，要让孩子们减少看屏幕的时间，增加体力活动，孩子的父母首先要 “以身作则”，在孩子面前，不要不停地用手机和电脑。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

多伦多的医生丹尼尔·弗兰德尔（Dr. Daniel Flanders）表示，有孩子的家庭应该制定 “家规”，比如吃饭的时候手机、电脑不能上餐桌，睡觉前1小时，不再使用手机和电脑等电子设备。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
收听

（RCI with CBC, CP）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 健康

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Légalisation dès 2018 de la marijuana au Canada : oblige-t-on les Québécois à l'avaler de force?

RCI | English

Close for-profit blood clinics, urge advocates

RCI | Español

Los millennials de aquí y los de allá ¿Son los mismos?

العربية | RCI

" كريم المهاجر الصغير"

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志