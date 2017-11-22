新指南：幼儿每天至少需要 3 小时的活动

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加拿大研究人员本星期公布的一个报告说，1 岁到4岁的孩子每天至少应该有进行 3 小时的体力活动时间。

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加拿大广播公司报道说，这一指南报告由加拿大运动生理学会、加拿大安大略省东部渥太华儿童医院（CHEO）的肥胖专家以及非营利组织 Particip Action 的专家们共同撰写。

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报告指出，对于 3 -4 岁的孩子来说，每天的活动中应该包括跑步、跳舞或在外面玩耍，而上不能走路的婴儿，每天也要有活动，12个月以下的孩子每天至少应该让他们有 30 分钟“趴着的时间”，这是研究人员第一次把“趴着”作为运动的时间。

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报告的作者之一、CHEO 肥胖研究小组的主任马克·唐伯力（Mark Tremblay）医生说，趴着有助于孩子颈部和背部肌肉的发育，让婴儿趴着，会迫使他们抬头看周围，这就要用脖子和背部的肌肉。

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现在的孩子过多看屏幕

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加拿大研究人员推出这一指南，是因为有研究表明，随着智能手机、平板电脑的大流行，孩子们坐着的时间太多，盯着屏幕的时间太多。

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© polya_olya/Shutterstock

一个男孩说，我喜欢平板电脑，喜欢在电视上玩游戏。

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马克·唐伯力医生说，如果更早地“规范”儿童的行为，会有利于他们的生长发育。

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今年夏季，加拿大儿科学会 The Canadian Paediatric Society 曾经提出建议，认为两岁以下的孩子完全不应该看屏幕，3 至 5 岁的孩子，每天看屏幕的时间不应超过 1 小时。

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然而，唐伯力医生说，目前加拿大的学龄前儿童 中多达76% 的孩子看屏幕的时间超过了每天1小时的限制。

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多伦多的一位母亲说，我对孩子们整天看电脑、看电视，将对他们产生的心理影响感到担心。

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米歇尔·庞蒂医生（ Dr. Michelle Ponti）是加拿大儿科学会的主席，她说，现在已经有研究表明，看屏幕太多影响孩子们的睡眠。

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“屏幕时间”= “久坐时间”

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© Melanie Glanz/CBC

这个报告还有一个新点，这就是第一次把孩子们对着屏幕的时间定义为“久坐时间”。

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唐伯力医生说，这是因为屏幕已经变得无处不在，智能手机、电视、平板电脑、电脑、电子阅读器， 很多学龄前儿童都有平板电脑，在电脑上玩游戏，这就导致他们经常要坐着。

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他说，这个年龄组的孩子们在一天中至少应有 60 分钟非常消耗体力的活动，另加两个小时的有强度活动。

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他补充说，研究显示，人与人的实际交往，在户外的活动，对孩子的发育比盯着屏幕要好得多。

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另外，有研究显示，如果孩子在 5 岁之前把过多时间花在屏幕上，有可能导致孩子说话晚、注意力不集中等问题。

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设立 “家规”

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加拿大儿科学会认为，要让孩子们减少看屏幕的时间，增加体力活动，孩子的父母首先要 “以身作则”，在孩子面前，不要不停地用手机和电脑。

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多伦多的医生丹尼尔·弗兰德尔（Dr. Daniel Flanders）表示，有孩子的家庭应该制定 “家规”，比如吃饭的时候手机、电脑不能上餐桌，睡觉前1小时，不再使用手机和电脑等电子设备。

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（RCI with CBC, CP）

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