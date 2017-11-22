今年审计报告给政府挑出那些问题？

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每年秋天加拿大总审计长都会发表对过去一年政府工作的评估报告，因为政府工作总是有毛病会被总审计长给挑出来，所以每年11月中旬这个时候都是让执政党政府难受的时候。

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三十万联邦政府雇员中有许多人工资发放有问题 © Julie Ireton/CBC

据加拿大广播公司记者卡斯琳.哈里斯 Kathleen Harris报道，今年加拿大总审计长弗格森Michael Ferguson指出的主要问题有这么几个：首先是联邦政府错误百出的Phoenix政府雇员薪金发放系统；其次是纳税人给国税局服务热线打电话常常打不进去，好容易打进去结果却是接听电话的国税局雇员有三分之一的情况给纳税人提供的是错误信息的问题；第三是接收4万叙利亚难民的工作虽然按计划完成，但联邦政府却没有向省政府收集叙利亚难民是否得到妥善安置的信息；第四是加拿大皇家军事学院花钱大手大脚，解决性骚扰和性侵犯问题不力；第五是联邦政府每年花2亿加元用于改善因纽特人和印第安人部落人口的口腔卫生问题，但却从来没有制定一个改善土著人口腔卫生健康的战略计划；第六是女性囚犯缺乏心理治疗服务、缺乏帮助她们刑满释放后重返社会生活的培训。

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加拿大国税局几乎每年都被总审计长敲打 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

在加拿大总审计长弗格森的审计报告公布后，媒体重点报道的是联邦政府雇员薪金发放系统问题和国税局的问题。

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总审计长弗格森在记者招待会上批评联邦政府严重低估Phoenix薪金发放系统问题的严重性，导致一年来不但问题没有被解决、反而变得越来越严重。

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对于弗格森的批评，加拿大联邦政府公共服务和采买事务部部长卡尔特鲁Carla Qualtrough承认这是非常严重的问题，必须找到解决办法让联邦政府30万雇员能够按时得到计算准确的工资。

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联邦公共服务和采买事务部部长Carla Qualtrough © CBC

不过在接受加拿大广播公司采访时，卡尔特鲁否认保守党关于自由党政府在Phoenix薪金发放系统还存在问题的时候就仓促开始投入使用的指责，反唇相讥说是保守党政府先解雇了7百多名负责原有旧薪金发放系统的雇员，让自由党政府没有其他的选择只能开始使用Phoenix薪金发放系统。

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有记者问是否应该抛弃Phoenix薪金发放系统而另起炉灶建立新的联邦政府雇员薪金发放系统，加拿大总审计长弗格森对此的回答是，修补现有的Phoenix薪金发放系统应该是相对省时省力的选择。

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