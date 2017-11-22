Cathy Wilson 手拿 26岁女儿罗宾的照片

Cathy Wilson 手拿 26岁女儿罗宾的照片
Photo Credit: Petar Valkov/CBC News

为啥女孩一次次重回卖淫集团？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 22 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司记者报道，Cathy Wilson 26岁的女儿罗宾Robyn已经在不同的卖淫集团之间被买卖了多次；网上可以找到罗宾身穿暴露内衣、摆着诱惑姿势的照片，只要提供金钱或者是毒品就可以与罗宾上床。

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从2016年罗宾被拐卖到纽芬兰省的一个汽车旅馆、被强迫在那里接客卖淫开始，她已经三次进入卖淫界、受到黑社会集团的控制。

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社交媒体成为卖淫集团招募女孩和做广告的工具
社交媒体成为卖淫集团招募女孩和做广告的工具 © Petar Valkov/CBC

今年10月份罗宾被卖给安大略省的黑社会集团，在401高速公路从Barrie 到 Kingston 到 Orillia 的地区卖淫。有一次黑社会集团的打手们同时拿着三把枪指着罗宾的脑袋强迫她接客卖淫。黑社会之间还拿罗宾作为清算毒品债务的人肉货币。

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罗宾的母亲在10月底帮助她脱离了黑社会犯罪集团的控制。但几个星期后11月份的一天，罗宾在母亲家里过周末时接到卖淫集团的电子邮件后又离家出走、再次进入卖淫世界。

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安大略省黑社会诱惑和强迫女孩卖淫的问题越来越严重，估计有几千名女孩深陷其中，最年轻的女孩只有13岁、大的有26岁。更让人担心的是，在警方和社会工作者把这些年轻女孩从黑社会皮条客手里解救出来后不久，这些女孩中的许多人又再次重操旧业，有的女孩这样进进出出已经多达5次。

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安大略省有几千名女孩受到黑社会卖淫集团控制
安大略省有几千名女孩受到黑社会卖淫集团控制 © Associated Producers Ltd./Canadian Press

专家们认为有许多原因造成年轻女孩难于彻底与卖淫集团决裂。

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首先是这些年轻女孩被网上认识、或者是在购物中心等公共场合遇到的花钱大方对她们又体贴的男子吸引，成为其女朋友；然后这些皮条客哄骗她们说松松裤带进可以轻易赚钱，买车买房；一旦这些女孩开始卖淫，这些皮条客的真面目就会露出，没收她们的手机、强迫他们更多的卖淫，并诱骗她们吸毒、以便更好的加以控制。

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其次，许多被诱骗开始卖淫的女孩很快就染上了毒瘾，对既卖淫又吸毒的自己自暴自弃，这样的心理使她们很难与黑社会卖淫集团决裂。

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第三是各级政府和社会服务组织对卖淫女孩提供的帮助七拼八凑、既少又缺乏协调，特别是缺乏咨询和心理帮助方面的服务。

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