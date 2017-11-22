皇家银行规模太大未必是好事

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司记者 Pete Evans报道，设在瑞士的国际金融稳定委员会公布了最新的世界三十大银行名单，加拿大皇家银行取代了法国银行 BPCE集团成为加拿大唯一一个上榜的银行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上了国际金融稳定委员会具有世界影响力的三十大银行名单，这一方面给上榜的银行带来了荣耀，另一方面也意味着这些银行将受到国际金融监管机构更高程度的监管，因为这些银行规模大得随便哪一个垮台都会带来世界性金融震荡的程度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

实际上加拿大五大银行规模差不太多 © Adrien Veczan/Canadian Press

这三十个世界性大银行被分成5个等级。第一级有包括加拿大皇家银行在内的17家银行，这些银行需要比一般银行多拿出1%的储备金以应对紧急情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第二级有8家银行，他们要多拿出1.5%的银行储备金应急。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第三级有包括花旗银行、HSBC银行在内的4家银行，他们要多拿出2%的储备金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第四级只有美国的J.P. Morgan Chase一家，该银行要多拿出2.5%的储备金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第五级现在还没有任何银行的名字，因为还没有哪家银行够格；如果有任何银行进入第五级，则该银行要多拿出3.5%的储备金应急。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada