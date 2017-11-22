加拿大安大略省：2019年起最低时薪15加元

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大安大略省议会星期三（11月22日）对省政府提出的劳工法修订案 Bill 148进行最后一次投票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，安省自由党政府提出的这一法案，是省长凯瑟琳·韦恩（Kathleen Wynne）2018年争取竞选连任的一个核心内容，目的是向选民显示，省政府正在为那些挣扎求存的人们创造更为公平的l劳工政策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kathleen Wynne © PC / Sean Kilpatrick

但反对者们认为，这些变动将“扼杀”就业机会，并给消费者带来成本上涨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省Bill 148 法案的主要条款包括：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年1月1日, 把最低工资从目前的60加元/小时提高到的14加元/小时，增幅为21%；在2019年1月1日把最低工资再次上调，至15加元/小时。

所有员工每年至少可享有至少10天的个人紧急假，其中至少2天是带薪假。

对于临时工，雇主若取消其上班的安排，需要提前48小时进行通知，否认雇主必须支付3小时的工资。

在安大略省的劳工法改革中，大幅提升最低工资是最引起争议的地方，企业界警告说，这将导致雇主削减工作职位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据安大略省政府估计，目前全省约有160万人工资低于每小时15加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada