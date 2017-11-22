加拿大魁北克省政府宣布减税

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加拿大魁北克省周二（11月21日）公布了最新经济状况报告，宣布将给纳税人减税。

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加拿大广播公司报道说，魁北克省把个人缴纳收入所得税的第一道税率从现在的的16%降至15%，并对有孩子的家庭提供每个孩子100加元的学校用品补贴。

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在今年3月份的预算案中，魁省自由党已经宣布彻底废除健康税，并提高不需缴纳个人所得税的收入上限。

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© La Presse canadienne/Jacques Boissinot

这意味着，如果一个人的年薪为 43000加元，2017 年可减税 278加元。如果有两个孩子的家庭年收入为88000加元，2017年则将可少交税 756 加元。

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魁北克省财政部长卡洛斯·雷涛（Carlos Leitao）把这个好消息归功于魁省的经济增长超过预期，加上省政府对公款进行了有效管理。

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魁北克省在 2016-17 财政年度的盈余为24亿加元，超过最初预测的多 21 亿加元。

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（RCI with CBC）

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