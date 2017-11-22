应该如何处理回国的“伊斯兰国”武装成员？温和加拿大，铁腕英美法

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随着“伊斯兰国”（ISIS）武装在伊拉克和叙利亚战场上的溃败，加拿大面临一个严峻的问题：如何处置那些前去参战的本国公民？本星期在加拿大众议院。反对党就此对总理特鲁多和公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）提出质问。

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英国、美国、澳大利亚和法国等西方国家也面临同样的挑战，但是应对的方式却和加拿大不同。英国国际发展国务大臣罗里. 斯图尔特（Rory Stewart）上个月在接受BBC采访时坦率地说，这些人非常危险。唯一的处理方式，“是消灭他们”。美国政府的反“伊斯兰国”特使麦格克（Brett McGurk）不久前访问叙利亚时也曾表示：“我们的任务就是要让那些从其他国家进入叙利亚参加ISIS的人死在这里。”

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其他国家尽管没有说得这么直白，实际上也采取了类似的做法。根据《华盛顿邮报》的调查报道，法国特别部队在伊拉克军人的配合下追杀来自本国的圣战者。

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英国和美国联手，用无人机攻击的方式除掉了两名英籍ISIS重要成员。有报道说，英国特种空勤团（SAS）领到了一份“暗杀名单”，上面有萨利.琼斯（Sally Jones）等十几名著名英籍ISIS成员的名字。

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公共安全部长古德尔回答反对党质询：

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公共安全部长：加拿大不搞暗杀

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但是CBC记者Evan Dyer说，参加ISIS的加拿大公民到目前为止还不用担心加拿大政府下这样的狠手，无论他们已经回国或是还在国外。古德尔上个星期接受CBC采访时承认，随着战斗接近尾声，ISIS的外国成员的去向是一个大问题。但他同时也明确表示，加拿大政府不会为这些人“成立暗杀小组”。

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他昨天在众议院回答反对党提问时说，任何可能威胁加拿大安全的人都受到加拿大安全情报局、加拿大皇家骑警和加拿大边境服务署的严密监视。加拿大和五眼联盟及七国集团保持密切合作，对恐怖活动嫌疑人的监视和调查严格而全面。只要有证据，他们会依法受到起诉。

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注重改造

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一位公共安全部发言人在回复记者采访要求的邮件中说，加拿大政府更重视改变这些人的思想。回国的恐怖组织成员和他们的家人，尤其是妇女和儿童，需要适当的支持来告别过去、重返社会。

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国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）在上个星期的哈利法克斯国际安全论坛上说，他所领导的部门的工作包括保护加拿大人的安全，不让归国ISIS成员构成威胁。

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已有60名ISIS成员返回加拿大

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古德尔在众议院回答质询时说，根据加拿大安全情报局的报告，有大约60人出国参加圣战后目前已经返回加拿大。对他们的“非常仔细的调查”正在进行中。

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根据加拿大公共安全部2016年公布的一份报告，在返回加拿大的圣战者当中，许多人在国外学到的技能，获得的经验和人脉可以被用来在加拿大为恐怖活动招人，筹款，甚至发动袭击。

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报告说，在巴黎和布鲁塞尔发生的恐怖袭击提供了这方面的例子。大部分袭击者是和ISIS有联系的回国人员。

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安全专家：政府动作太慢

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加拿大皇家军事学院的安全问题专家勒普雷什（Christian Leuprecht）说，如何处理回国的参战人员的问题早在加拿大参加对ISIS的空中打击行动的时候就该考虑了。在安全和国防问题上，政府经常是等到没有多少回旋余地的时候才开始想办法。

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勒普雷什认为，暗杀的做法从加拿大法律上讲可能行不通，也不见得会赢得公众支持。把回国的参战人员绳之以法，到目前为止并不太成功，只有两人被定罪。

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那么剩下的一种可能就是，他们回到加拿大，重新过上平静的生活。

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或者，不那么平静的生活。

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（RCI with CBC, Evan Dyer）

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