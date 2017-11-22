不符合包容价值观：加拿大政府拟废除不收残疾病患移民的政策

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加拿大政府正在考虑修改甚至废除一项实行了四十年的拒收有残疾和患病移民的政策。移民部长胡森（Ahmed Hussen）说，这项政策不符合加拿大社会包容残疾人的价值观。他没有具体说明将如何修改这项政策，只是表示政府将考虑所有选项，不排除完全废除它的可能。

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不收残疾人和病人是为了避免给加拿大医疗系统增加负担。胡森说，目前的估算是，这项政策在五年的时间里可以节省1亿3500万加元的医疗开支，占各省医疗开支的0.1%。他表示，大部分省份支持重新审核这项政策，但也有些省份因担心接收残疾移民带来额外开支而有些抵触。

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加拿大众议院移民委员会正在听取各方意见，以五年为期评估接收残疾移民对加拿大医疗服务的影响。

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保守党的移民事务评论员伦佩尔（Michelle Rampel）说，这项政策的最大问题是实施时在不同的移民官员那里有不同的标准。她建议，不论改变政策与否，都应该加强培训，统一标准。

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（RCI with CBC, Kathleen Harris）

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