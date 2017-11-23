特鲁多承诺解决低收入加拿大人住房难问题

特鲁多承诺解决低收入加拿大人住房难问题
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特鲁多承诺住房是人权意味着什么？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 23 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司记者塔斯克John Paul Tasker报道，自由党政府总理特鲁多星期三公布了10年内拨款4百亿加元用于帮助低收入加拿大人能有自己住房的全国性计划。

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人人有房住

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特鲁多政府劳动和就业部长 Patty Hajdu
特鲁多政府劳动和就业部长 Patty Hajdu © CBC

特鲁多说，加拿大人都能够住进安全、可负担的住房属于基本人权；不应该有人在大街上无家可归的流浪。

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特鲁多政府承诺的10年内用4百亿加元的资金新建廉租房、维修旧的廉租房，并为530万低收入加拿大人提供每年2500加元的租金补贴。

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特鲁多强调解决低收入者住房难问题是个长期、需要各级政府和各个民间组织携手合作的项目，他的自由党政府决心坚持不懈的下大力气去解决这个问题。

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需要省政府的合作

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虽然特鲁多政府的全国低收入者住房计划需要各省政府拿出4百亿资金中的一半，但联邦政府劳动和就业事务部长哈吉杜Patty Hajdu 表示，她相信加拿大各省区的政府会积极响应联邦政府的计划，与联邦政府合作解决亟待解决的低收入者住房难的问题。

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新民主党领袖辛格说NDP才真为低收入者谋福利
新民主党领袖辛格说NDP才真为低收入者谋福利 © CBC

加拿大联邦议会反对党之一的新民主党领袖辛格则指出，新民主党过去十几年来一直努力把低收入者的住房权定为基本人权，但历届执政党都没有拿出解决这个问题的有效措施，现在的自由党政府也缺乏解决问题的勇气。

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联合国的解读

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新民主党议会党团负责人卡龙Guy Caron则表示，希望自由党政府不要只是耍嘴皮子说住房问题是人权问题，而是真正拿出有效的立法和具体的措施去解决低收入加拿大人住房难的问题。

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维权组织Canada Without Poverty负责人法尔哈女士Leilani Farha认为，虽然特鲁多自由党政府的10年全国住房计划的确是在落实联合国住房属于人权的要求，但认为特鲁多政府定下的在10年内把长期使用慈善组织为无家可归者提供的避难所的人数减少一半的目标定的太低。

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加拿大维权人士 Leilani Farha （左）
加拿大维权人士 Leilani Farha （左） © Paul Sancya/AP Photo

不过专家们指出，不要以为联合国把住房权列入基本人权范围、加拿大联邦议会各主要政党都承诺解决低收入者住房问题，这就意味着政府会给每个加拿大家庭送上住房的钥匙。

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其实，联合国已经在其最近发表的报告中承认，公民享有住房权并不意味着每个国家的政府必须负责盖房子提供给自己国家的公民，而只是意味着政府要采取措施避免无家可归者流浪街头的问题、禁止强迫拆迁行为、禁止租房方面的歧视行为，等等。

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别抱幻想

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此外，加拿大的人权宪章也并没有把人人有房住的条款写进去。

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第三是加拿大几个大城市已经是寸土寸金，房地产价格贵得普通中产都买不起；要解决低收入者住房难的问题需要巨额资金，而债台高筑的各级政府根本没有足够的财力。

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