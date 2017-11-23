加拿大阿片类处方5年来明显增加

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加拿大新闻社报道说，根据加拿大健康信息研究所的报告，过去5年加拿大医生开出的阿片类药物处方增加了7%，不过处方给出的平均每日用药量下降了5%，综合结果是2016年加拿大人平均每天用掉2.26亿片阿片类止痛药，比2012年的2.38亿片阿片类止痛药的平均每日消费量减少了1200万片。

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2016年加拿大医生开出了2150万个阿片类止痛药处方，主要是为了治疗非癌症引起的长期性疼痛症状。在2012年，加拿大医生开出的阿片类止痛药处方数量是2020万个。

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强力止痛药已超过加拿大人止痛药用量的一半 © Graeme Roy/Canadian Press

不过专家们指出，医生开出的阿片类止痛药日常用量减少可能与医生们给病人开阿片类处方时比较小心用量有关，也可能与医生更多的选用强力阿片类止痛药有关。

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2016年加拿大医生开出的阿片类药物中有57%属于强力止痛药，而在2012年这个比例是52%。

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在加拿大人口中，65岁以上的老年人是获得医生阿片类药物处方最多的人口群体。

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