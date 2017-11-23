海地非法越境者难民批准率10%

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据加拿大广播公司记者Kathleen Harris报道，今年头9个月有14,467名非法越境者从美国进入加拿大后提出难民申请，其中有6,304人是海地公民、占44%。

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到目前为止加拿大移民和难民委员会已经审理了298个海地难民申请案例，只有29个海地人的难民申请被接受，批准率是10%。剩下的海地难民申请者中有139人的难民申请被拒绝，有68人放弃其难民申请，有62人撤回或终止了其难民申请。

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海地人占今年非法越境进入加拿大人总数的44% © Graham Hughes/Canadian Press

加拿大移民部长胡森说，海地难民申请者中只有很少被加拿大接收为难民，说明用非法越境的手段申请难民并不是捷径，只有符合难民条件的申请者才会被加拿大接受为难民。

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在海地之后，占来加拿大的非法越境者总数第二位的是尼日利亚，今年头9个月有1,911名尼日利亚人从美国非法越境进入加拿大。到目前为止已经审理的尼日利亚难民申请案例中有79人被接受为难民，74人的申请被拒绝，另有18人撤回了他们的难民申请。

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今年头9个月非法越境进入加拿大提出难民申请的14,467人中，有1,572人的审批已经结束，其中941的申请被批准，批准率是60%。

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