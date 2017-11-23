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加拿大最大学校委员会取消配枪警察在校园巡逻项目

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 23 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大最大的中小学教育局经过投票表决取消了让警察在校园巡逻的项目。

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多伦多地区教育局董事会在周三晚间的会议上对此项目是否继续下去进行了投票， 结果有18票反对，3票赞成，1票弃权。

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多伦多教育局管辖着75所中小学，在2008年发生一名15岁的中学生被人开枪打死的事件后，学校采取了更严格的安保措施，包括在其所属的36所学校请警方派员巡逻。

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校园里出现穿制服的警察令有些学生感到不舒服，有些学生甚至感到害怕。此外，多伦多黑人社区组织（Black Lives Matter Toronto）也一直反对这一举措，要求废除它， 作为教育系统反对种族主义的措施之一。

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© CBC/John Sandeman

8月份，教育局暂停了该项目，并进行了一个调查，虽然接受调查的人中有57％对警察出现在校园持积极看法，但有10％的人强烈反对。

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学校委员会董事会主席罗宾·派尔奇（Robin Pilkey）说：“最近几个月来，我们听到了一些不同的声音，这些声音以前很少被听到。所以我们做出了艰难的决定，取消校园警察巡逻项目”。

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周三的这个决定得到了各种社区团体的热烈欢迎。包括黑人组织的创始人之一罗德尼·迪沃拉斯（Rodney Diverlus）。他说：“我们已经呼吁了十来年，这个计划开始时并没有在社区征询意见。现在我觉得有一种解脱，我们的声音终于被听到了”。

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但多伦多警察协会主席迈克·麦考马克（Mike McCormack）对学校委员会的这一决定持保留态度。他认为学校委员会的投票结果被人为操纵了。驻校警员会对这一举动感到非常失望。因为他们一直在努力建立与学校年轻人的联系，打破相互之间的障碍。他说：“我想他们会为这个决定后悔的”。

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但教育局董事会说，虽然取消了警察在学校巡逻的项目，但会继续与多伦多警方合作，共同处理“出现的问题”。

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下个月，多伦多警察局也将决定是否继续在多伦多天主教学校继续派驻警员。

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