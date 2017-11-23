加拿大反堕胎组织在萨斯克彻温党的领袖竞选中积极介入

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的一个反堕胎组织正在积极参与萨斯喀彻温省一个政党的领袖竞选。这个名为“就在此刻”（RightNow）的组织一直支持选举那些反对堕胎的候选人，他们这次将肯·谢维尔德奥夫（Ken Cheveldayoff）排萨斯克彻温党领袖竞选的第一位把另一名反堕胎候选人斯考特·莫（Scott Moe）列在第二位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨斯克彻温党的现任领袖布莱德·沃尔（Brad Wall）今年夏天宣布决定退休。 在他的领导下， 该党已经连续三届赢得省选，最后一次是在去年。这就意味着，谁能当选该党领袖，就自动接替省周总理的位置。有5人参加当领的竞选，这个月初还举行了辩论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

被列在第一位的谢韦尔德奥夫主张推动省议会立法，“保护未出生的孩子，突出强调从受孕开始即是生命的观念”。他在回答CBC记者的提问时说，应该只在极特殊的情况下才允许堕胎，例如怀孕的母亲生命有危险。他说：“我想向萨斯喀彻温的省民解释清楚，如果母亲的生命有危险的话，那我认为算是特殊情况，可以堕胎”。在记者问他是否认为强奸的受害者怀孕也应属于特殊情况，他认为不算。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

被反堕胎组织列在第二位的党领候选人是斯考特·莫（Scote Moe)。 他虽也反对堕胎，但认为生命应该是在婴儿出生后开始。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

被在第三位的候选人是曾任联邦国会议员的罗伯·克拉克（Rob Clark）。他说，原住民也不认可堕胎。我作为原住民，就不认可堕胎，这是一种传统。在人们的印象中，好像原住民和梅蒂斯人都属于左派，会投票给新民主党。实际上并不一定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

反堕胎组织的网站将两位女性候选人列为最后的选择，因为她们没有在反堕胎问题上明确表态。她们其中的一位说，在堕胎的问题上她支持妇女自己有选择权。加拿大在1969年就修改了法律，给予妇女堕胎的选择权。在此问题上我们不会倒退。现在更重要的问题是妇女的就业问题、孩子的教育问题、还有家庭暴力等”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨省前任司法部长戈登·怀恩特（Gorden Wyant）被“就在此刻”组织列在党领候选人的最后。因为他支持妇女有堕胎的选择权，被认为成绩不及格。戈登指出，省级法律只有在不违反宪法的情况下才有效，这就是为什么其它省份也曾尝试立法限制堕胎，但最终都没有成功的原因。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada