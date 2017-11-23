只管砸钱不管成效：魁北克省移民法语化政策是一个失败

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魁北克省在移民接收上一向非常重视法语，每年不惜重金为新移民提供法语课。以上一个财政年度为例，魁省为移民法语课程和法语化项目拨款7400万加元。但是该省审计长星期四（11月23日）公布的报告说，移民法语化的政策是一个失败。省政府多年来只管拨款，对这些课程和项目的效果却缺少评估。

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以2015年为例，上完新移民法语课的学员中，只有9%的口语达到魁省移民部的“语言自立水平”。而书面理解和写作能力就更糟，仅有3.7%的学员通过了书面理解测验，5.3%的学员通过了写作测验。

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另外，报名后真正去上课的学员只有三分之一，还有18%的人（2012-17统计）中途放弃。但是，魁省审计长勒克莱克（Guylaine Leclerc）在报告中说，魁北克省移民部多年来没有对移民法语课进行过任何评估。

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另外，魁北克省每年还向省内八十多个机构和团体提供总共9百万加元的资金，资助有关移民融入的项目。但和法语课一样，移民部年复一年地和同样的机构签约，对这些项目的成效却不闻不问，更没有监督和评估。

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在2010到2016年期间，有大约十万不会说法语的移民被魁北克省接受。

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（RCI avec Radio-Canada et CP）

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