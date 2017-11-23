经济隐患：加拿大人的家庭债务水平全球领先

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根据经济合作与发展组织（OECD）的计算，加拿大人的家庭债务和人均GDP之比为101%，高于所有该组织成员国和合作伙伴国，也是在目前被公布出来的28个国家中唯一一个家庭债务和人均GDP之比超过百分之百的。

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© OcusFocus / iStock

许多国家的家庭债务水平在2007年金融危机后逐步下降，但是加拿大和北欧国家除外。OECD认为，居高不下的家庭债务水平是加拿大经济发展的主要隐患。如果是为了创业或扩大经营贷款，对长远的经济发展是有好处的。但是加拿大人的家庭债务主要是房贷。

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因此加拿大房价过高是加拿大人债务水平高的重要原因。OECD认为加拿大房价高出正常水平50%，并警告说，自70年代以来的四次世界性经济衰退，每一次都以房价过高为前奏。

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在OECD报告统计的二十八个国家和地区中，家庭债务和人均GDP之比紧随加拿大之后的是韩国，为92.8%，然后是美国，为87.6%。香港为67.7%，中国大陆为44.4%。最低的是阿根廷，仅有6.1%。

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