这位研究生助教够勇敢：挺身捍卫校园学术和言论自由

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这两天，加拿大又有一件有关校园学术和言论自由的事件引起广泛关注。

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琳赛·谢泼德（Lindsay Shepherd）是威尔弗里德•劳瑞尔大学传媒系的研究生，同时兼职做助教。她在去年因为给学生播放了一段有争议的视频而受到指导教授的处罚。那个视频是安大略省公共电视台播放的一个讨论性节目，讨论的内容是有关使用中性的性别代词代替特指男性或女性的代词。参加电视讨论的几个人中，有多伦多大学心理学教授乔丹·彼得森（Jordan Peterson)，他因为直言反对使用中性代词著称，还抨击要求使用中性代词是激进的左派意识形态。

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多伦多大学心理学教授Jordan Peterson © Toronto Star via Getty Images / Richard Lautens

琳赛播放这段视频后被她的教授纳坦·朗布卡纳（Nathan Rambukkana）找去谈话。教授告诉她，有学生投诉她播放这段视时没有谴责彼得森的观点，而这就像“中立地播放希特勒的讲话”。琳赛不能接受这样的指责。后来教授又找来另一名女教授和校园反性别暴力的主任一起给她开会。在会上，教授指责琳赛“毒化课堂”，还有人认为她违反了加拿大法律。

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而琳赛把这次会议的过程录了音，在会后将录音交给了媒体，于这个星期初发表了出来。

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录音发表之后，威尔弗里德•劳瑞尔大学校长和琳赛的指导教授分别就此事公开道歉。校长德博拉•麦克拉齐(Deborah MacLatchy)周二的道歉声明说，我在听了这个会议的录音后，觉得应该向琳赛道歉，因为它不符合学校遵循的学术和言论自由精神。我很抱歉发生这样的事， 因此向琳赛表示道歉”。她说学校将成立一个独立的小组来对这类的事进行评估，包括处理的过程。

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琳赛的指导教授纳坦•朗布卡纳也在星期二发表公开道歉信。“那次会后发生的一切使我有机会重新思考我的观点，讨论的方式，以及我所说的话。。。”。

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问题远未结束

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琳赛很高兴看到校方就此事作出道歉。但她同时也说，我不觉得他们还有别的选择。我不认为他们的道歉是真诚的。他们现在还成立了专门的小组进行评估，我们将拭目以待会有怎样的评估结果。

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她对加拿大广播公司的主持人说：“虽然他们因为感到尴尬做了一些事后的修补，但这不能保证以后不再发生类似的事情。因为他们没有做出任何长期的承诺，保护将来在课堂上自由讨论”。

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她说校长已经和她联系了，要求亲自见面，她也接受了。她会继续做助教，以透明的态度回答学生们的任何问题。但她说：“我所在的系里没人表示支持我。 没有人和我说话，甚至没有人看我。也许他们觉得我有些像多伦多大学乔丹·彼得森教授的直言不讳吧”。

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© CBC

此事已引起更大范围的关注

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在威尔弗里德•劳瑞尔大学发生的这件事，被加拿大很多媒体报道，也引起多方面的关注。联邦保守党领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）甚至说，琳赛被叫教授叫去开会简直就像“审讯”，令人难以置信。他说，大学里不仅应该允许辩论，还应该鼓励辩论。他说：“我认为那个大学的校方管理是非常令人失望的。我相信这是我看到和听到来自全国学生和教师反馈的更大担忧的一部分，在校园里言论自由正遇到越来越多的障碍。”

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他甚至在议会上要求执政党总理对此表明态度。自由党科学技术部长克里斯蒂·邓肯代替未出席会议的总理回答说：“我们的政府致力于为加拿大人提供开放的空间来辩论和表达他们的观点。在一个自由的社会中，我们可能会不同意人们的观点，但是我们必须捍卫他们的权利，除非那些带有仇恨和不容忍的内容，那是加拿大社会和我们的高等教育机构不能接受的”。

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加拿大的“学术自由与奖学金协会”就此事专门给琳赛发来一封支持她的信件。信中说，保护学生的观点并不只是大学的工作。课堂讨论的目的不是要让学生有一套特定的信念或态度，而是要帮助他们独立思考，得出自己的想法。要求助教谴责某些意见是不对的，与教学的目的是冲突的，会迫使学生拒绝某些意见”。

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