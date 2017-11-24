加企业界准备应对没有NAFTA的时代

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在修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判越来越不顺利的情况下，加拿大商界和企业界开始不得不考虑如何应对“后NAFTA时代”的问题。

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谁都没想到

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据加拿大广播公司记者阿姆斯特朗Peter Armstrong报道，一年前如果有人说特朗普上台担任美国总统后会撕毁北美大陆三国自由贸易协议NAFTA，恐怕加拿大商界和企业界没有人会拿这当回事；但现在加拿大面临或者是NAFTA被改得面目全非、不利于加拿大，或者是NAFTA谈判破裂、北美大陆三国自由贸易协议完蛋的结果，而这两种都是对加拿大很不利的结果。

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加美墨三国修改 NAFTA 的谈判很不顺利 © Yuri Gripas/Reuters

在这种情况下，加拿大商界和企业界开始面对现实，为可能出现的“后NAFTA时代”做准备。

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Linamar 公司老板

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Linamar 公司的首席执行官琳达.哈森弗拉茨 © CBC

加拿大第二大汽车配件制造公司Linamar就是这些公司中的一个；该公司的首席执行官琳达.哈森弗拉茨是加拿大著名的女企业家、也是加拿大联邦政府聘用的NAFTA谈判理事会的成员，她还在白宫见过美国总统特朗普。

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在接受加拿大广播公司采访时哈森弗拉茨说，她的公司测算了在北美自由贸易协议继续有效情况下的收入和利润情况，也测算了没有北美自由贸易协议情况下的收入和盈利情况；公司管理层已考虑了如何应对今后的经营环境，不管有没有北美大陆三国的自由贸易协议，Linamar 的经营都应该没有问题。

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市场多元化

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加拿大的出口市场至少75%是在美国 © Rebecca Cook/Retuers

哈森弗拉茨透露，她的公司应对修改NAFTA的谈判前景不明朗问题的主要措施之一就是继续加大力度进军欧洲市场、实现市场多元化的目标，因为毕竟世界80%的汽车市场是在美国之外的国家；实际上她的公司去年新签订的销售合同中有54%是来自欧盟国家。

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不过，哈森弗拉茨承认，如果加拿大、美国和墨西哥之间的北美大陆三国自由贸易协议不再存在，这会对加拿大许多公司企业和加拿大经济带来明显的负面影响，而且这样的负面影响会在很长时间内存在，这是不能不让人担心的事情。

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虽然国际货币基金组织等国际金融机构预测说2017年加拿大的经济发展速度将达到3%、领先世界工业七国，但加拿大中央银行行长波罗兹告诫说，如果北美大陆三国自由贸易协议出了问题，则加拿大的经济发展会受到负面影响。

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特朗普坚持美国优先的立场 © Dominick Reuter/Reuters

负面结果不可小觑

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加拿大皇家银行11月中发表了题为“后NAFTA时代”的研究报告，该报告认为或者是新谈判的NAFTA由于增加了限制条件而让加拿大对美国的出口明显减少，或者是北美大陆三国自由贸易协议被取消而导致加拿大出口美国的产品要缴纳关税，这两种负面结果中的一个成为现实的可能性已经大大增加；而加拿大出口美国产品的关税增加4%意味着加拿大GDP在今后5到10年内会减少1%。

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还可以从另一方面来看NAFTA的重要性。在加拿大、美国和墨西哥之间的自由贸易协议生效后，三国之间的贸易已经增加了三倍，达到每年1万亿美元的惊人规模。

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RCI with CBC

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