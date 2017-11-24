Photo Credit: CP Photo

温哥华在联邦政府出台全国住房战略第二天推出自己的10年计划

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 24 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

温哥华市长罗品信（Gregor Robertson）对这个星期联邦政府公布的新的数亿加元的全国住房策略表示欢迎。 他说，联邦政府早就应该有这样一个战略计划。多年来， 他一直在呼吁联邦政府应有支持民众负担得起住房的政策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

罗品信在2015年曾承诺要结束温哥华的无家可归问题， 但现在承认这个问题仍未解决，而且这个城市现在需要帮助的人比以往任何时候都多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温哥华市也在星期四下午公布了自己的十年住房战略。这是经过一年的研究和咨询之后写出的报告。在此期间，温哥华已被持续列为世界上住房负担最重的城市之一，出租单位的空置率一直低于一个百分点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CP Photo

温哥华10年住房战略的重点是建设和维持一定数量的出租单位，包括在未来十年新建住房7.2万套，其中三分之二是出租房。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告主笔之一，温哥华首席规划师吉尔·凯利（Gil Kelley）说：“我们要确保这个城市属于所有温哥华市民，无论他的收入高低。这是我们雄心勃勃的目标，为此我们将出台一些以前没有的重大举措”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个10年战略的主要内容包括：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 建造2万个专用于出租的单元房，创造一个含1.2万套新“社会保障住房”的商业运作模式。
  • 专门设立一个租房事务经理，帮助租房者在房主翻新或重新开发时维护他们的权利。
  • 针对中等收入者出台一个出租房试点计划，并他们提供财政帮助。
  • 制定新的政策，开放目前被列为单户住宅的地区， 如公园、学校和主要街道附近，允许在这些地区建造联排别墅和低层公寓。
  • 与省政府合作，划出专门的地域只用于建出租房。

温哥华的10年住房战略报告将于11月28日提交给理事会，2018年2月开始实施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另据报道，安大略省住建部长彼得·米尔岑（Peter Milczyn）也对联邦政府宣布的住房战略表示支持。该省的渥太华市已经公布了一项为低收入家庭改善居住条件的补贴计划，将投资10亿多加元大规模维修现有的社会保障住房，同时正在构想再新建10万套经济适用房。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米尔岑说，加拿大的三级政府必须共同努力， 以确保国民的住房需求得到满足。他认为，安大略必须采取有力措施，确保社会保障住房政策的稳定性和可预测性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 政治社会经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Internet à deux vitesses et discriminatoire

RCI | English

Light pollution increasing around the world

RCI | Español

Ottawa debe hacer un seguimiento de los refugiados sirios para asegurar su prosperidad

العربية | RCI

"الجمعية الكندية العربية في مانيتوبا" والسعي لتفعيل الحضور العربي

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志