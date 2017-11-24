温哥华在联邦政府出台全国住房战略第二天推出自己的10年计划

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

温哥华市长罗品信（Gregor Robertson）对这个星期联邦政府公布的新的数亿加元的全国住房策略表示欢迎。 他说，联邦政府早就应该有这样一个战略计划。多年来， 他一直在呼吁联邦政府应有支持民众负担得起住房的政策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

罗品信在2015年曾承诺要结束温哥华的无家可归问题， 但现在承认这个问题仍未解决，而且这个城市现在需要帮助的人比以往任何时候都多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温哥华市也在星期四下午公布了自己的十年住房战略。这是经过一年的研究和咨询之后写出的报告。在此期间，温哥华已被持续列为世界上住房负担最重的城市之一，出租单位的空置率一直低于一个百分点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CP Photo

温哥华10年住房战略的重点是建设和维持一定数量的出租单位，包括在未来十年新建住房7.2万套，其中三分之二是出租房。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告主笔之一，温哥华首席规划师吉尔·凯利（Gil Kelley）说：“我们要确保这个城市属于所有温哥华市民，无论他的收入高低。这是我们雄心勃勃的目标，为此我们将出台一些以前没有的重大举措”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个10年战略的主要内容包括：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

建造2万个专用于出租的单元房，创造一个含1.2万套新“社会保障住房”的商业运作模式。

专门设立一个租房事务经理，帮助租房者在房主翻新或重新开发时维护他们的权利。

针对中等收入者出台一个出租房试点计划，并他们提供财政帮助。

制定新的政策，开放目前被列为单户住宅的地区， 如公园、学校和主要街道附近，允许在这些地区建造联排别墅和低层公寓。

与省政府合作，划出专门的地域只用于建出租房。

温哥华的10年住房战略报告将于11月28日提交给理事会，2018年2月开始实施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另据报道，安大略省住建部长彼得·米尔岑（Peter Milczyn）也对联邦政府宣布的住房战略表示支持。该省的渥太华市已经公布了一项为低收入家庭改善居住条件的补贴计划，将投资10亿多加元大规模维修现有的社会保障住房，同时正在构想再新建10万套经济适用房。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米尔岑说，加拿大的三级政府必须共同努力， 以确保国民的住房需求得到满足。他认为，安大略必须采取有力措施，确保社会保障住房政策的稳定性和可预测性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada