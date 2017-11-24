呛声管用：议会大厦冰场延长开放时间

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据加拿大广播公司报道，联邦政府耗资560万加元在议会大厦草坪上建成的冰场开放时间只有三个星期的消息曝光后，不少加拿大人呛声反对，说花那么多钱建成的露天冰场应该开放更长的时间。

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结果是负责这个项目的联邦政府文化事务部在24小时之内宣布改变初衷，把原来12月7日到12月31日对公众开放改为一直开放到2月底。

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建露天冰场是加拿大建国150周年庆祝活动的一部分 © Canada 150

加拿大联邦文化事务部长Mélanie Joly说，延长冰场的开放时间可以让更多的加拿大人有机会在议会大厦前滑冰。

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在首都渥太华联邦议会大厦前草坪上建露天冰场是2017年加拿大建国150周年庆祝活动的一部分。

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议会大厦前露天冰场的安全规定是公众不得带冰球棍和手机进场。

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目前还不清楚议会大厦前的露天冰场多开放两个月的时间需要增加多少维护开支。

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