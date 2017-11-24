难怪不放手：联邦能多收税60亿

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据加拿大新闻社报道，如果能够推行特鲁多自由党政府计划的对以股份公司形式注册经营的高收入者的税收改革措施，则在20年内联邦政府每年可以多收60亿加元的所得税。

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根据加拿大联邦议会下属的预算署的测算，推行特鲁多政府的上述税改措施后的头几年联邦政府税收每年会增加10亿加元左右，十年后每年会多收40亿加元的税，二十年后每年会多收税60亿加元。

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税改措施涉及的主要是农场主、小业主和医生们 © Kyle Bakx/CBC

联邦财政部部长莫尔诺的办公室否认预算署的这一测算，强调自由党政府的税收改革措施是出于税收公平化的原则、而不是为了多收税。

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不过，莫尔诺的财政部与联邦预算署至少在一个问题上的说法是一致的，这就是税改措施所涉及的以有限公司形式处理个人收入的加拿大人数量有限，只有约4万7千人。

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虽然莫尔诺在游说团体的强大压力下已经做出让步，但反对税改计划的声音仍然不绝于耳。

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