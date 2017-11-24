特鲁多向纽芬兰省原住民道歉，赔偿当年寄宿学校生5千万

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多星期五到纽芬兰省，向那些曾被强迫送进寄宿学校， 但未得到赔偿的原住民公开道歉。

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加拿大的原住民孩子曾在1949年至1979年期间，被教会学校强行从父母身边带走，住进寄宿学校。其中有些人受到虐待，更多的人被剥夺了自己原来的语言和文化根基，甚至为自己是原住民而感到羞耻。

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上届保守党政府曾在2008年向当年在寄宿学校受到不公正待遇的原住民道歉并作出赔偿。但纽芬兰省有五所学校的学生没有被包括在内。保守党政府认为当年那些学校成立时，纽芬兰省还没有加入加拿大联邦，政府没有监管这些学校。

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当年在这五所学校的约1000名原住民于是提起司法诉讼，要求赔偿。

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© Canadian Press / Sean Kilpatrick

自由党在2015年上台后，于去年提出了一个5千万加元的赔偿方案。

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纽芬兰省拉布拉多地区的因纽特部落领导人星期四晚间发布声明说，他们拒绝参加周五的道歉仪式，因为他们的孩子当年在住宿学校受到的虐待只是一小部分，他们在学校以外包括在家里也遭受到神父或教师的虐待。而这次的道歉里并没有提及。

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因纽特原住民领袖奥吉尼`哈特（Eugene Hart）说：“在我们上一代人身上发生的事实从来就没有被全部真实地记录下来，我们不能只看到其中的一些片断就完事了”。

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