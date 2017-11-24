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CBC电视节目揭开网上购物“个性化价格”的秘密

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 24 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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不知您在网上购物或浏览之后，是否注意到，您的电脑上会出现您搜索过的商品之广告，而且不同的网站打出的广告还是个性化的，就是您曾经寻找的商品？

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如果您再进一步留意，可能还会发现，您的浏览记录不仅可以带来广告，甚至还会带来不同的价格。加拿大广播公司《市场》节目组的几位测试人员在同一时间登陆同一网站预定相同的酒店，结果看到的价格却不相同。这是因为现在的电脑网络公司使用计算机数据个性化技术，对消费者信息作出综合分析，然后给出不同的价格，有人说这是价格歧视，而卖家则说这是个性化价格。

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加拿大现在网购的人越来越多。CBC的一项调查显示，48％的加拿大人至少每月会在网上购物，51％的人在过去的一年里曾在线预订酒店房间。

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《市场》节目制作人于是对酒店的价格是否不同进行测试。三位不同类型的购物者同时搜索相同的目的地和日期的酒店，但结果真的不同。不仅在Hotels.com，Travelocity和Priceline几个不同的网站上价格有差异。在同一网站上搜到的同一家酒店，价格也有差异。例如在佛罗里达州奥兰多的一个酒店的房价在个人浏览器上显示出的是每晚124加元，而如果用隐身浏览器就要$ 198加元，等于相差70多加元

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技术专家兼互联网战略家Jesse Hirsh © CBC

Priceline网站随后在接受CBC的采访时表示，它不会基于购物者过去的在线浏览来提高价格，反而有时会降低价格。

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技术专家兼互联网战略家杰西•赫什（Jesse Hirsh）说：“他们搜集到的你的个人信息越多，就越知道你的需求或欲望在哪些方面。然后对你非常想要的东西收取更高的费用。而对你觉得可买可不买的东西降低价格，以吸引你购买”。

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他把网上的价格差异比喻为一种相当于讨价还价的行为。只是在这种情况下，消费者一方没有还价的机会。他说：“如果我们知道他们的推理逻辑，我们是可以还价的。比如我们知道它们对性别，年龄或地理位置的区别后，我可以让在蒙特利尔的侄女帮我预订那里的酒店，而不是从多伦多直接预定”。

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如何在网上买到优惠价商品的小提示 © CBC

《市场》节目了解到，至少你的国籍会对预定Travelocity和Hotels.com上的酒店价格有影响。例如，测试者在Expedia网站花两天时间搜索后得出结论，消费者在加拿大的网站上预定酒店时，如果先上美国网站， 就会被默认是美国消费者。Expedia网站的首席执行官萨拉·加文（Sarah Gavin）说：“因为他们首先访问了Hotels.com网站，这是美国网站，因此被标记为美国客户。尽管在第一个浏览器上，他们又点回到Hotels.ca，但我们网站仍记得他是美国客户”。

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也就是说，因为浏览器记下了他们去过美国的网站，所以购物者没有得到该网站提供的加拿大“交易价格”。加文说，搜索者如果是在巴拿马或巴塞罗纳，那价格会更便宜。

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网站上的卖家可以从您使用的设备类型、您的IP地址和您的计算机的标识，以及您访问过哪些网站获得相关信息。对于个人来说，虽然有办法可以控制网站访问您电脑的标识，但是您在保护隐私设置的同时，也失去了得到优惠价格的可能性。赫什说：“在某些情况下，您可以放弃一点隐私权。而在另外情况下，您也可能会因为放弃隐私而付出更多的代价”。

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加文说，酒店有时也会向从移动设备访问网站的消费者提供优惠。而这是在台式机上得不到的。“因为酒店想要在最后一分钟让这些移动用户预定他们的空房，这对酒店来说非常棒。而且作为一个消费者，你能发现这个优惠，也会觉得真的很棒”。

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零售未来学家Doug Stephens © CBC

零售未来学家道格•史蒂芬斯（Doug Stephens）认为，随着消费者越来越关心网上的商家如何使用他们的个人数据，零售商将被要求更加透明。他说： “因为消费者只有觉得交易公平时，才会愿意掏钱。而且现在的趋势也是个性化的服务， 一方面消费者希望零售商展示与我相关的东西，另一方面消费者也想保留一些隐私。这是一对矛盾”。

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《市场》节目委托民意测验公司在本月进行的抽样调查显示：七成加拿大人担心在不知情的情况下被人收集自己行为及消费习惯的信息，也担心卖家根据这些信息会在他们购物时被区别对待。超过八成的受访者认为，政府应该制定规范来限制公司搜集和运用消费者的数据。

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文章分类: 因特网社会经济

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