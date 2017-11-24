蒙特利尔华裔市议员黄嘉玲被任命为市政委员会主席

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蒙特利尔华裔市议员黄嘉玲（Cathy Wong）被任命为市政委员会主席。这个职位过去从未由女性担任过。在本月市政选举中当选市长的普兰特（Valérie Plante）也是蒙特利尔有史以来第一位女市长。

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黄嘉玲同时也是第一个担任蒙特利尔市政委员会主席的反对党议员。她属于败选的前任市长科戴尔（Denis Coderre）的团队。不过，要出任这个职位，她必须退出反对党的议员团。

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黄嘉玲是本届当选的蒙特利尔市议员中唯一的华裔和四名有色少数族裔之一。普兰特领导的“蒙特利尔项目”没有一名有色少数族裔候选人当选。破例任命属于反对党的黄嘉玲担任市政委员会主席多少弥补了这个不足。

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黄嘉玲表示，市政委员会主席是一个非常重要的职位，获得这项任命是一项殊荣。她还说，她一直对市政府大楼有一种特殊的感情，她第一次走进这里时才19岁。

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黄嘉玲出生在蒙特利尔，父母是越南华侨，八十年代来到加拿大。她曾经担任蒙特利尔女性理事会主席。她来自Ville-Marie 区，这是她第一次当选市议员。

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（RCI avec Radio-Canada）

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